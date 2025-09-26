Bursa’da yaşayan öğretmen Yeliz Efe (30) ve 3 yaşındaki kızı Ela, babasının mevlit töreni dönüşünde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Kazaya neden olan sürücü, 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Kaza anı ve sürücünün kusuru

Olay, 17 Kasım 2024 tarihinde Bursa-Ankara karayolu, Bilecik Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2023 yılında babasını kaybeden Yeliz Efe, mevlit töreni dönüşünde kucağında kızı Ela ile seyir halindeyken, yasak bir noktada manevra yapan Kemal K. yönetimindeki taksinin çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde taksi sürücüsünün yüzde yüz kusurlu olduğu tespit edildi ve tutuklandı. Ancak sürücü, mahkeme sürecinde çelişkili ifadeler vermesine rağmen yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı ve denetimli serbestlik uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Acılı baba tepkili: “Bu ceza mı, ödül mü?”

Eşi ve kızını kaybeden Raşit Efe, verilen karara sert tepki gösterdi. “Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Artık ne bayramım ne babalar günüm kaldı. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın yaşandığı yerde her yıl 2-3 kez ciddi kazalar meydana geliyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameraları kazayı kaydetti

Olay yerinde yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, taksi sürücüsünün yasak alanda dönüş yaptığı ve Efe ailesinin bulunduğu aracın çarpışmaya maruz kaldığı görüldü.

Vatandaşlardan yetkililere çağrı

Muratdere Köyü mevkiinde benzer kazaların sık yaşandığını belirten vatandaşlar, yol güvenliği için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Son yolculuk

Feci kazada yaşamını yitiren Yeliz Efe ve kızı Ela, Eskişehir’de düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.