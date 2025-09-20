Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası’nın dijital bankacılık esaslarına uygun olarak faaliyet göstermesi için gerekli izinleri resmen verdi.

27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni sağlanan banka, yapılan değerlendirmelerin ardından faaliyet izni alarak hizmet vermeye başladı.

Resmî Gazete’de yer alan karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile bankaların izne tabi işlemleri ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik hükümleri dikkate alındı.

Dijital bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan incelemeler tamamlandı.

BDDK’nın 23 Mayıs 2024 tarihli ve 10914 sayılı kararıyla kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş., resmi izinle faaliyetlerini sürdürecek.

Banka, dijital bankacılık platformları üzerinden bireysel ve ticari müşterilere hizmet sunarken, Türkiye’de katılım bankacılığı alanında dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.