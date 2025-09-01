Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül 2025 Pazartesi günü için yaptığı hava durumu tahmininde, Türkiye’nin büyük bir kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Kuzey ve doğu bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ordu ve Giresun çevreleri, İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Yağış beklenen bölgeler

MGM’nin güncel tahminlerine göre, İstanbul’un kuzeyinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Karadeniz bölgesinde ise Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde gece saatlerinde yağışların etkili olması bekleniyor.

1 Eylül 2025 hava durumu

Ege Bölgesi genelinde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; İzmir’de sıcaklık 34°C, Muğla’da 35°C, Denizli’de ise 36°C’ye ulaşacak. İç Anadolu’da da benzer şekilde açık bir hava hakim olacak; Ankara’da 34°C, Konya’da 35°C ölçülecek. Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Antalya ve Burdur’da ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Anadolu’da da hava az bulutlu ve açık olacak; Malatya’da 37°C, Erzurum’da 32°C sıcaklıklar görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıklar 40°C’ye kadar yükselecek; Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt’te termometreler 40°C’yi gösterecek.

Meteoroloji uyardı

Rüzgarın kuzey bölgelerde kuzey yönlerinden, güney kesimlerde ise güney yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. MGM ise şu anda herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığını bildirdi.