Son Mühür- Orta Doğu'nun en güçlü iki ülkesi olan Türkiye ve İsrail arasında sıcak bir çatışma olabilir mi? ABD'nin kanatları altında uluslararası hukuk kurallarını çöpe atan İsrail Gazze'de işlediği insanlık suçlarına Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve en son olarak da Katar'ı eklemişti. Katar'da Hamas'a yönelik saldırının ardından İsrail'den yeni hedefin Türkiye olması gerektiğini savunan sesler yükselmeye başladı.



Erdoğan ve İsmail Haniye fotoğrafıyla mesaj...



İsrailli jeopolitik uzmanı, Doha saldırısının ardından 'Sıra Türkiye'de' paylaşımı yaptı. Siyaset Bilimi ve Jeopolitik Uzmanı Meir Masri, Fransızca yayın yapan Radio Journal'e konuştu.

Türkiye’de bulunan Hamas hedefleri de vurulabilir.

Geçmişte Türkiye'de bazı girişimler oldu, fazla ayrıntıya girmeyeceğim. İranlılar da geçmişte Türkiye topraklarında hedefli suikastlar gerçekleştirdi.

Türkiye, 7 Ekim’den sonra Hamas’ın liderliğini kabul etti. Erdoğan, Hamas’ın siyasi büro şefini kucakladı, onu tebrik etti.

Bugün bile bazı Hamas yetkililerinin Türkiye’de gayrimenkulleri var, aileleri Türkiye’de yaşıyor, çocukları Türk okullarında eğitim görüyor. Dolayısıyla Türkiye çok önemli bir rol oynuyor.

Türkiye, Katar ve Hamas arasındaki bağın temelinde ideolojik ve siyasi ortaklık, yani Müslüman Kardeşler hareketine bağlılık yatıyor.”



Meir Masri'ye yanıt Tunus'tan geldi...



Ben Ali rejimi sırasında 21 yıl sürgünde kalan ve Tunus Devrimi'nden sonra 2011'de ülkesine dönen Dr. Rafik Abdesselam, 2011-2013 yılları arasında Hamadi Jebali kabinesinde Tunus'un ilk demokratik olarak seçilen hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Sadece Tunus siyasetinin değil, Müslüman coğrafyasının en saygın isimleri arasında yer alan Abdesselam, Meir Masri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına göndermede bulundu.

Rafik Abdesselam,

Kibir yanılsamaları ve büyüklük deliliği, Allah’ın izniyle onları toplu intihara sürükleyecek. Ne Katar kolay bir lokma, çünkü ardında geniş bir Arap ve İslam sokağı var, ne de Türkiye kolay bir hedef, çünkü onda bir ordu ve halk var, ve onların ardında Siyonistlerin kafalarını ve sırtlarını kıran, "Ortadoğu"yu onların hayalleri ve yanılsamaları için bir mezarlığa çeviren milyonlarca Müslüman var.

Bu sefer yaklaşmayı deneyin.'' mesajı verdi.