Al Thani, konuşmasında uluslararası kurallara dayalı düzenin korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

“Uluslararası barışın ve güvenliğin temeli; insan onuruna saygı, devlet egemenliği, iç işlerine karışmama ve halkların yararına iş birliğidir” diyen Katar Emiri, ihlallere göz yumulması halinde “faillerin güçten avantaj sağladığı bir orman kanununun” ortaya çıkacağını söyledi.

“İsrail kendisine karşı çıkanları hedef gösteriyor”

Katar Emiri, İsrail’i çevreleyen ülkelerin barışa bağlılıklarını gösteren anlaşmalar imzaladığını hatırlattı. Ancak İsrail’in, kendisine karşı çıkanları antisemitik ya da terörist gibi göstermeye çalıştığını belirtti.

“İsrail’in müttefikleri bile bu oyunu reddediyor. Bugün apartheid karşıtı hareketi hatırlatan uluslararası bir dayanışmaya tanık oluyoruz” dedi.

Doha saldırısına sert tepki

İsrail’in 9 Eylül’de Doha’da Hamas heyetine yönelik saldırısına değinen Al Thani, bu olayı “Gazze’deki soykırımı bitirmeye yönelik tüm diplomatik çabaları baltalayan bir siyasi suikast” olarak nitelendirdi.

“Onlar heyetlerle müzakere ediyor, ama aynı zamanda müzakere üyelerine suikast planları yapıyorlar. En temel iş birliği standartlarına bile saygı göstermiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek istiyorlar”

Al Thani, İsrail’in amacının Gazze’yi tamamen yaşanmaz hale getirmek olduğunu söyledi.

“Eğitimin olmadığı, tedavinin mümkün olmadığı bir yer yaratmak istiyorlar. Müzakereleri ise sadece savaşın devamı ve İsrail kamuoyunu aldatmanın bir aracı olarak görüyorlar” diyerek İsrail yönetimini sert bir dille eleştirdi.