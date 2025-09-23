Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tepkiler peş peşe gelirken, bir tepki de Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden geldi.

"İktidarın CHP’li Belediyelere dair algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor."

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İktidarın CHP’li Belediyelere dair algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı hizmetlere, dürüstlüğüne ve hukuka olan bağlılığına bütün milletimizin şahit olduğu Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere, bu operasyonlar için devletin kaynaklarını kullanmaktan utanmayanlara nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız." ifadeleri kullanıldı.