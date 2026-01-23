TOKİ Kastamonu kura çekimi 23 Ocak 2026 Cuma günü Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda saat 14:30'da başlayacak. Kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak ve çekimin ardından hak sahipleri listesi erişime açılacak.

Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecek. Kura sonuçları çekimin ardından e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

Kastamonu'da ilçelere göre konut dağılımı

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kastamonu'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde belirlendi:

İlçe Konut Sayısı Kastamonu Merkez 830 Taşköprü 300 Tosya 150 Seydiler 120 Ağlı 100 Cide 100 Devrekani 100 İhsangazi 100 Pınarbaşı 94 Araç 80 İnebolu 79 Abana 63 Azdavay 63 Daday 50 Hanönü 50 Şenpazar 41 Çatalzeytin 30 Küre 30

Kastamonu TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde yüzde 10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kastamonu'da belirlenen fiyatlar şöyle:

1+1 konut (55 m²)

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Aylık taksit: 6.750 TL

Vade: 240 ay

2+1 konut (65 m²)

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Aylık taksit: 8.250 TL

Vade: 240 ay

2+1 konut (80 m²)

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Aylık taksit: 9.938 TL

Vade: 240 ay

TOKİ kura sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

Kura çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Vatandaşlar e-Devlet hesaplarına giriş yaparak TOKİ kura sonuç sorgulama ekranından durumlarını öğrenebilecek. Asil ve yedek hak sahipleri listeleri kura çekiminin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.

TOKİ peşinat ödeme süreci

Kurada ismi çıkan vatandaşların peşinat ödeme tarihleri TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak. Hak sahiplerinin belirlenen süre içerisinde peşinatlarını yatırmaları gerekmektedir. Peşinat yatırılmaması halinde hak kaybı yaşanabilmektedir.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirilecek kura çekimi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle TOKİ konutları, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.