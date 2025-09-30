Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali bağlar üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığını açıkladı. Birçok şirkete kayyum atandı.

Soruşturmanın ilk aşaması: Tutuklama ve yakalama kararı

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmış, Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. İlk etapta 121, ardından 9 şirket olmak üzere toplamda 130 şirkete kayyum atanmıştı.

Başsavcılıktan yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya dair yaptığı yeni açıklamada, Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding şirketlerine de kayyum atandığını duyurdu. Açıklamada, iki grup arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığı belirtildi.

Can Holding’e bağlı şirketler

Soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şu şirketlerde malvarlığı incelemeleri yapıldı:

Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.

Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.

Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.

Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.

Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.

Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.

Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.

Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.

Bu şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettikleri iddia edildi.

Park Holding şirketleri de inceleme kapsamında

Can Holding ile bağlantılı olarak, Ciner Grubu çatısı altındaki Park Holding şirketleri de soruşturma kapsamına alındı. Açıklamaya göre, aşağıdaki şirketlerin suç örgütü faaliyetlerinde kullanıldığı yönünde şüphelere ulaşıldı:

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.

Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.

Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

TMSF kayyum olarak atandı

Başsavcılık, CMK 133. madde ve ilgili kanun değişikliklerine dayanarak, bu şirketlerin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini açıkladı. Kararın, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandığı bildirildi.

Soruşturma genişleyerek devam edecek

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletilerek devam edeceği vurgulandı.