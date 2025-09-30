Beyaz Saray çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hamas’ın vereceği yanıtın sürecin geleceğini belirleyeceğini ifade etti. “3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya kabul edecek ya da etmeyecek. Eğer etmezse çok üzücü bir son olacak” dedi.

Esirlerin serbest bırakılması vurgusu

Trump, Gazze’deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı. Hamas ile yürütülen müzakerelerde “pek fazla manevra alanı olmadığını” söyleyen Trump, barış planının uygulanmasının bölgedeki insani krizi sona erdirebileceğini belirtti.

Venezuela açıklaması: “Çok tehlikeli hale geldi”

Trump, açıklamalarında yalnızca Gazze değil, Venezuela’ya da değindi. Bu ülkenin “çok tehlikeli bir durum” aldığını söyleyen Trump, Washington’un kısa süre içinde Caracas’a yönelik yeni kararlar alabileceğini dile getirdi.

20 maddelik Barış Planı açıklandı

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde Trump’ın “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan” adlı önerisini duyurmuştu. 20 maddeden oluşan plana göre; tarafların anlaşması halinde savaş hemen sona erecek, İsrail Gazze’den kademeli olarak çekilecek, Hamas sürecin dışında kalacak ve tüm esirler serbest bırakılacaktı.

Netanyahu’dan destek açıklaması

Trump’ın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında duyurulan plana, Netanyahu da destek verdi. Netanyahu, önerilen planın İsrail’in savaş hedeflerini karşıladığını belirtti.