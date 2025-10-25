Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç, yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlılar ligde 16 puanla 6. sırada yer alırken, Kasımpaşa 9 puanla 12. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG REKORU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken, lacivert-beyazlılar 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Toplamda Beşiktaş 89, Kasımpaşa ise 53 gol attı. İki takımın son mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ SON MAÇLARDA KASIMPAŞA’YA KARŞI ZORLANIYOR

Kartal, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 lig maçında galip gelemedi. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa’ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2’lik skorla almıştı.

RAFA SİLVA SAKAT, DEMİR EGE VE EL BİLAL FORM BEKLİYOR

Beşiktaş’ta Rafa Silva, Konyaspor maçından sonra her iki baldır adalesinde yaşadığı kas ödemi nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan, sakatlıklarını atlatan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın’dan forma bekleyecek.

FELİX UDUOKHAİ KART SINIRINDA

Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Gökhan Sazdağı, teknik direktörün onayıyla Kasımpaşa maçında sahaya çıkabilecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Bilal Gölen, 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.