Ticaret Bakanlığı, her yıl yoğun bir alışveriş trafiği yaşanan kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin sahte ve aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmelerini önlemek amacıyla piyasa ve dijital mecralardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu’nun bu süreçte yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izlediği ve haksız uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele edileceği bildirildi.

Sahte indirime karşı hukuki süreç hızlandı

Ticaret Bakanlığı, özellikle "Gerçeğe aykırı fiyat", "sahte indirim" veya "yanıltıcı görseller" tespit edildiğinde, ilgili firmalara yönelik idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağını duyurdu. Bu denetimler, piyasa dengesinin korunması ve adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını kasım ayı boyunca titizlikle takip etme kararlılığını ortaya koyuyor. Açıklamada, tüketicilerin haklarının korunmasının temel öncelik olduğu vurgulandı.

Tüketicilere kritik uyarılar: Güvenlik ve karşılaştırma şart

Bakanlık, alışveriş yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için özellikle dikkat etmeleri gereken kritik noktaları paylaştı. Tüketicilere, öncelikle gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri ve sunulan fiyatları başka platformlarla karşılaştırmaları önerildi. Ayrıca, 'Şok indirim', 'En düşük fiyat' gibi iddialı sloganların ve kampanyaların gerçeklik payının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan alışveriş sitelerinde ise SSL ve 3D Secure gibi güvenlik unsurlarının aktif olup olmadığının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Son olarak, "1 alana 1 bedava" veya "3 al 2 öde" gibi koşullu kampanyaların tüm ayrıntılarının dikkatle okunması ve anlaşılması gerektiği hatırlatıldı.

Aldatıcı reklamlar için şikayet mekanizması

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti. Mağduriyet yaşayan veya şüpheli durumlarla karşılaşan tüketicilerin, aldatıcı reklam ve uygulamalara yönelik başvurularını doğrudan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebileceği belirtildi. Başvuruların, Bakanlığın resmi internet sitesindeki yönlendirmelerle elektronik ortamda kolayca yapılabileceği açıklandı.