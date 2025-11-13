Son Mühür - Almanya’da 20’den fazla politikacıya yönelik suikast çağrısı yapılması üzerine polis alarma geçti; özel harekât ekipleri, eski başbakanlar Angela Merkel ile Olaf Scholz’un da aralarında bulunduğu isimlere suikast çağrısı yapıp başlarına ödül koyan şüpheliyi yakaladı.

Aşırı sağcı Martin S. adlı şahsın, yasa dışı faaliyetler için sıkça kullanılan ‘dark web’ üzerinde bir platform kurarak kendisi gibi aşırı sağcılardan suikast amacıyla kripto para topladığı ortaya çıktı. Operasyonla yakalanan Martin S.’nin, Almanya’da darbe planlayan ve bazı üyeleri yargılanan Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) hareketiyle bağlantılı olduğu belirlendi.