Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Kasım Cuma için yaptığı tahminlere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle güney kesimlerde 30 dereceye yaklaşacak. Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Fırtına etkili olacak

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi, Trakya’da ise yer yer kısa süreli 50-70 km/s hızında fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

21 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 24°C – Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı

MANİSA – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 19°C – Parçalı bulutlu

DÜZCE – 23°C – Parçalı bulutlu

SİNOP – 24°C – Parçalı bulutlu

ZONGULDAK – 22°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 20°C – Parçalı bulutlu

RİZE – 20°C – Parçalı bulutlu

SAMSUN – 24°C – Parçalı bulutlu

TRABZON – 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu

KARS – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

MALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP – 21°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

SİİRT – 18°C – Parçalı ve az bulutlu