Yunusemre Belediyesi’nde görev yapan emekçiler, sosyal denge tazminatlarına ilişkin belirsizlik yaşamaya devam ediyor. Gecikmelerin de gündemde olduğu sosyal denge tazminatlarıyla ilgili olarak, Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan açıklama geldi.

"Gözler önüne sermektedir!"

Yaşanan duruma dikkat çeken Erdağ, "Yunusemre Belediyesi’nde görev yapan emekçilerin sosyal denge tazminatlarına ilişkin yaşadığı belirsizlik ve gecikmeler, uzun süredir çalışma hayatında huzursuzluğa yol açmış, çalışanların ekonomik ve sosyal açıdan zorlayıcı bir süreç yaşamasına sebep olmuştur. Emekçilerden sendikamıza ulaşan yoğun geri bildirimler, bu konuda çözüm beklentisinin karşılanamadığı ve mevcut yetkili sendikanın süreci etkili şekilde yönetemediği yönünde olmuştur. Çalışanların bu görüşleri, belediye emekçilerinin yaşadığı mağduriyetin sahada ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir." dedi.

Tüm Yerel-Sen'den destek!

Tüm Yerel-Sen'in desteğinden bahseden Erdağ, "Tüm Yerel-Sen olarak, emekçilerin yaşadığı her türlü sorun karşısında sorumluluk almaktan geri durmadık, durmayacağız. Yunusemre Belediyesi’nde yaşanan bu süreçte de aynı kararlılıkla hareket ederek, emekçinin sesi olmak ve çözümün bir parçası olmak adına inisiyatif aldık. Sendikamızın yürüttüğü görüşmeler ve çabalar sonucunda hazırlanan ek protokol, uzun süredir beklenen sosyal denge tazminatının yeniden hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım olmuştur.

Bu ek protokol, yalnızca ekonomik bir iyileştirme değil, aynı zamanda emekçinin hakkını savunma iradesinin somut bir göstergesidir. Çalışanların emeğinin karşılığını alması, kurum içi çalışma barışının sağlanması ve belediye hizmetlerinin daha nitelikli yürütülebilmesi için bu adım büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz!"

Erdağ açıklamasının sonunda ise, "Yunusemre Belediyesi emekçilerinin bizlere duyduğu güvene layık olmak adına bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Görevimiz; hiçbir ayrım gözetmeden emekçinin hakkını savunmak, sorunları ertelemek değil çözmektir.

Bu bilinçle, sosyal denge tazminatlarının yeniden sağlanmasına katkı sunan ek protokol sürecinde emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza ve destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum.

Emekçinin yanındayız, emeğin hakkı için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.