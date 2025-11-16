Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nda yaptığı konuşmada piyasadaki manipülasyonlara dikkat çekerek, ''Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız" demişti.

''Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasadaki manüplasyonları (Piyasa Dolandırıcılıklarını) biliyoruz dedi.'' hatırlatmasında bulunan MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Bakan Şimşek'e konuyla ilgili üç soru yöneltti.



Aşağıdaki sorular önemli...



''Şu an 60 - 70 kişinin çalıştığı ve hiç bir katma değer yaratmayan bazı şirketlerin piyasa değeri borsadaki işlemleri sayesinde; Halkbank, Turkcel, T.Telekom ve Sabancı Holding gibi Ülkenin en köklü ve büyük gruplarının piyasa değerlerini geçmiş durumda.'' hatırlatmasında bulunan Dr. Ramazan Başak, ''Bu bağlamda aşağıdaki sorular önemli.'' mesajı verdi.



İşte Dr. Ramazan Başak'ın Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular...



1- Yıllık yüzde 5.000 - 10.000 gibi gerçeklerle hiç ilgisi olmayan fiyat artışları olurken, ilgili şirket sahibinin olanlardan haberinin olmaması mümkün mü? Mümkün değilse neden ses vermiyorlar?

2- Şirket sahibi ile dolaylı veya dolaysız ilişki kurmadan, bu astronomik artışlar olabilir mi?

3- Nasıl oluyor da bu şirketlerin hisseleri, Türkiye’nin en başarılı ve yenilikçi halka açık olmayan şirketlerinin hisselerinden binlerce kat daha fazla değer kazanabiliyor. Borsaya girince çok büyük bir altın madeni mi buluyorlar?