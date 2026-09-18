Son Mühür - Son dönemde üst üste gelen artışlarla litre fiyatı 100 liranın üzerine çıkarak rekor kıran motorinde indirim süreci başladı. Edinilen bilgilere göre, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorinin litre fiyatında indirim yapılması öngörülüyor.

4,09 liralık indirim pompaya yansıyacak

Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor. Beklenen bu indirimle birlikte motorin fiyatlarında yeniden 100 lira seviyesinin altına dönüş yaşanacak.

İllere göre beklenen yeni motorin fiyatları

İndirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 96,31 TL

Ankara: 97,41 TL

İzmir: 97,71 TL

Doğu illeri: 99,11 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki nihai seviyeler; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.