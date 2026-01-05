Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanıklar, bugün dördüncü kez Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda hâkim karşısına çıktı. “İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yargılanan sanıklar arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer aldı.

"Karışıklığın sebebi Tugay ve Özçelik'tir"

Gaziemir İş İnsanları Yapı Kooperatifi Başkanı ve yöneticileri, duruşmaya mağdur sıfatıyla katılmak istediklerini beyan etti. Uzundere 3. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Özden Yerlikaya, yaşanan sürecin sorumluluğunu mevcut belediye yönetimine yükleyerek, “Bu karışıklığın sebebi Cemil Tugay ve Arzu Özçelik’tir. İtibarımız sarsıldı. Ben ne çaldım? Üyelerin aidatlarını geri ödedim” dedi.

Kalkan: Bu işten kamu zararı çıkmaz

İş Dünyası Yapı Kooperatifi Başkanı Çağlar Kalkan ise teminatların nakde çevrildiğini belirterek, belediyenin süreci doğru yönetmediğini savundu. Kalkan, imzalanan yeni protokolle konutların belirlenen sürelerde teslim edileceğini ifade ederek, “Bu işten kamu zararı çıkma ihtimali yok” dedi.

Telli: Kaybeden İzmir oldu

Sınırlı Sorumlu İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi kurucularından Halil Telli, inşaatların bilinçli şekilde durdurulduğunu öne sürerek, “Kaybeden İzmir oldu. Bu projelerden Büyükşehir Belediyesi de kazanç sağlıyor. Bu dosyada önce suçlular belirlendi, sonra suç bulunmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Avukatlardan Sert Eleştiriler

Kooperatif mağdurları adına konuşan Av. Nilgün Dağdelen, sözleşmelerin feshi sürecinin hukuka aykırı olduğunu savunarak, “İZBETON özel hukuk tüzel kişisidir. Sözleşmelerin feshi nedeniyle yüzlerce aile mağdur olmuştur. Bilirkişi raporu eksiktir ve bazı kritik sorular hâlâ cevapsızdır” dedi. Dağdelen ayrıca, özel olarak tahsis edildiği iddia edilen villalarla ilgili proje değişikliklerine ilişkin yanıt alınamadığını vurguladı.

Bir Kooperatif Şikayetini Geri Çekti

Örnekköy III. Etap İş Dünyası Yapı Kooperatifi avukatı Mustafa Çağlar, kooperatifin şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Çağlar, bilirkişi raporunun hatalarla dolu olduğunu belirterek, “Kooperatif üyeleri zarara uğramamıştır. Aksine, düşük bedellerle girdikleri projelerden bugün çok daha yüksek değerde konut sahibi olacaklardır” dedi.