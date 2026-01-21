Yaklaşık 10 aydır birlikte olan çift, yeni yılı Bulgaristan'ın ünlü kayak merkezi Bansko'da karşıladı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ikili, bu kez hayranlarının kadrajından kaçamadı ve birlikte görüntülendi.

Aşkları nasıl başladı?

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın yolları 2023-2024 yıllarında Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinin setinde kesişti. Dizide partner olan ikili, başlarda arkadaşlık olarak başlayan ilişkilerini zamanla aşka dönüştürdü. Aralık 2024'te Barcelona tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda el ele görüntülenen çift, magazin dünyasında "yılın sürpriz aşkı" olarak bomba etkisi yarattı.

O dönemde Çağatay Ulusoy'un muhabirleri görünce kaçması sosyal medyada tepki çekse de Aslıhan Malbora kısa süre sonra açıklama yaparak "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda" diyerek mutluluklarını doğruladı.

Çağatay Ulusoy tarihinde bir ilk yaşandı

Özel hayatını asla paylaşmayan Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora için tüm kurallarını yıktı. Sevgilisinin ilk tiyatro oyunu "Eşyanın Tabiatı"nın galasına giden Ulusoy, kuliste Malbora'ya destek oldu ve oyunu ön sıralardan izleyerek finalde alkış yağmuruna tuttu.

Daha da ilginç olanı, Çağatay Ulusoy'un sevgilisini ilk kez sosyal medyada paylaşması oldu. Bu hareket hayranları tarafından "tarihte bir ilk" olarak nitelendirilirken "Bunlar evlenir" yorumlarına neden oldu.

İkisinin de önceki ilişkileri sona ermişti

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile birlikte olmadan önce 18 yaşından beri birlikte olduğu 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı. Çağatay Ulusoy ise bir dargın bir barışık sürdürdüğü 7 yıllık sevgilisi Duygu Sarışın ile ilişkisini sessiz sedasız bitirmişti.

Aslıhan Malbora kimdir?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 2012 yılında İstanbul'a taşındı.

Eğitim hayatı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören Malbora, Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan güzel oyuncu, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl boyunca temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuk kariyeri

Aslıhan Malbora, oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan "Seven Ne Yapmaz" dizisinde Zeynep karakteriyle adım attı. Ardından birçok başarılı yapımda rol aldı:

Kalbimin Sultanı (2018): Saliha Sultan

Saliha Sultan Ağlama Anne: Destek rolü

Destek rolü Her Yerde Sen (2019): Ayda

Ayda Gel Dese Aşk: Derin

Derin Üç Kuruş (2021): Leyla Çaka

Leyla Çaka Kübra (2024): Başrol

Başrol Darmaduman: Ece Servet

Özellikle "Üç Kuruş" dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle yaşam enerjisi yüksek, başına buyruk ve özgür ruhlu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Tiyatro sahnesine adım attı

2025 yılında ilk tiyatro oyunu "Eşyanın Tabiatı" ile sahneye çıkan Malbora, Mert Turak ile başrolü paylaştı. Oyun hakkında "İlk tiyatro oyunum. Süreç şahane geçti. Emin ellerdeyim" diyen güzel oyuncu, tiyatro kariyerine de güçlü bir başlangıç yaptı.

Çağatay Ulusoy kimdir?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilerek mankenlik kariyerine başladı.

Eğitim ve oyunculuk

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde öğrenim gören Ulusoy, aynı zamanda Ayla Algan'dan ve Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri aldı.

Kariyer

İlk rolünü 2011 yılında Show TV'de yayınlanan "Adını Feriha Koydum" dizisinde Emir Sarrafoğlu karakteriyle üstlenen Ulusoy, bu rolle büyük çıkış yakaladı. Ardından gelen projelerle Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline geldi:

Medcezir: Yaman Koper

Yaman Koper İçerde: Sarp / Mert

Sarp / Mert Muhafız (The Protector): Hakan Demir (Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi)

Hakan Demir (Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi) Terzi: Peyami

Peyami Gaddar: Dağhan

Dağhan Kübra: Gökhan

Gökhan Eşref Rüya: Eşref (devam ediyor)

Eski ilişkileri

Çağatay Ulusoy, daha önce "Medcezir" dizisinin setinde tanıştığı Serenay Sarıkaya ile uzun süre birlikte olmuştu. Ardından meslektaşı Duygu Sarışın ile 7 yıl süren bir ilişki yaşadı. Şu anda Aslıhan Malbora ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.