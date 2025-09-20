Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya’da, 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen faciaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü

Görüntülerde, yangının başlamasıyla birlikte otelin lobi ve restoran bölümlerinin yoğun dumanla kaplandığı, alevlerin pencerelerden yükseldiği anlar yer aldı. LPG sızıntısının da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, içeride bulunan yüzlerce kişiyi panik içinde kaçışmaya zorladı.

Personel katındaki kritik uyarı

Kayıtlarda, saat 03.27’de otel personeli tarafından yapılan uyarıyla birlikte odaların kapılarının açıldığı ve misafirlerin hızla hazırlanarak çıkışlara yöneldiği görüldü. On dakikadan kısa sürede büyük bir tahliye hareketliliği yaşanırken, panik anları kameralara yansıdı.

Duman koridorları sardı

Başka bir kamera görüntüsünde ise koridor duvarındaki kapağın açılmasıyla birlikte dumanın odalara dolduğu tespit edildi. İnsanların nefes almakta zorlandığı, yön bulmakta güçlük çektiği anlar kayıtlara geçti.

Otoparkta çaresiz mücadele

Giriş ve otopark kameralarına yansıyan sahnelerde, yoğun duman arasında yol bulmaya çalışan insanların çaresizliği dikkat çekti. Bazı kişilerin araçlarını kullanarak otoparktan çıkmaya çalıştığı, pist tarafındaki çıkıştan dışarı çıkanların ise yangını panik içinde izlediği görüldü.

Tahliye anları kamerada

Görüntülerde 6’ncı kattan sundurmaya çıkanlar, pencerelerden halatlarla inen aileler ve merdivenlerle yapılan tahliyeler kayda geçti. Çocuklarını kucaklayarak dışarı çıkmaya çalışan ailelerin çaresizliği, bazı kişilerin çantalarıyla birlikte dışarıya koşması ve kimilerinin tekrar binaya dönmeye çalışması dramatik şekilde kameralar tarafından görüntülendi.