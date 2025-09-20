Antalya’nın Alanya ilçesinde 18 Eylül gecesi başlayan orman yangınlarıyla ilgili kritik gelişme yaşandı. Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çıkan yangınlar, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu 16.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

400 hektar alan küle döndü

Antalya Valiliği’nin açıklamasına göre yangında yaklaşık 400 hektarlık ziraat ve ormanlık alan zarar gördü. Ayrıca inşaat halindeki 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araç da alevlerden etkilendi. Yangın sırasında evlerinden tahliye edilen vatandaşların ise güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar konutlarına dönmeye başladığı aktarıldı.

Yaylakonak ve Şıhlar’da alevlerle mücadele sürüyor

Alanya’daki yangın tehlikesi tamamen sona ermiş değil. İlçenin Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde dün akşam saat 20.00’de başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerine yakın noktalardaki yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

Valilikten koordineli açıklama

Antalya Valiliği, hem kontrol altına alınan hem de devam eden yangınlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Açıklamada, yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için tüm imkanların seferber edildiği, ekiplerin sahada aralıksız çalıştığı vurgulandı.