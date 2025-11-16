Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, 'insan odaklı hizmet' vizyonunun en somut örneklerinden biri olan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ni, 19 Kasım Çarşamba günü görkemli bir törenle hizmete açıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliği yapacağı açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de katılım sağlayacak. Başkan Ünsal, tüm Karşıyakalıları davet ettiği tören öncesinde, "Büyük bir coşkuyla açacağımız bu tesis, sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel nişanesi olacaktır," ifadelerini kullandı.

Siyasi ve toplumsal katılımla görkemli açılış

İki kütüphane, aşevi, dayanışma merkezi ve seminer salonları gibi çok sayıda birimi bünyesinde barındıran Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nin açılışı, 19 Kasım Çarşamba günü saat 12.00’da gerçekleşecek. Törene, Başkan Ünsal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yanı sıra; parti yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılımı bekleniyor. Açılış coşkusu, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisi ve Belediye Bandosu'nun müzik dinletisiyle zirveye taşınacak.

Zor günlerin desteği, kültürel yaşamın yeni merkezi

Karşıyaka'ya örnek teşkil edecek bir yatırım kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, binanın önceki dönemde temelleri atılmış olsa da, kendilerinin tesisi çok yönlü ve modern bir sosyal hizmet kompleksi olarak tamamlayıp kente armağan ettiklerini belirtti. Ücretsiz olarak hizmet verecek tesisin, sadece Zübeyde Hanım Mahallesi'nin değil, tüm ilçenin önemli bir eksiğini gidereceğini kaydeden Ünsal:

"Bu tesis, hem zorlu zamanlarda toplumsal dayanışmanın yeni adresi olacak hem de her yaştan vatandaşımız için kültürel yaşamın merkezi haline gelecek. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek’in de onurlandıracağı bu açılış törenimize, tüm halkımızı bekliyoruz," dedi.

Her yaşa özel hizmet alanları ve engelsiz tasarım

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki (7448/17 Sokak No:15) tesis, Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Kısa süre önce faaliyete başlayan tesisin sunduğu çok yönlü hizmetler şunlardır:

Zemin kat: Taziye evi olarak da kullanılabilecek bir Dayanışma Merkezi ile tam donanımlı mutfağa sahip bir Aşevi bulunuyor. Ayrıca, 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik hizmet sunan 3. Yaş Üniversitesi için bir bölüm tahsis edildi ve resim-örgü gibi ücretsiz kurslar başlatıldı.

Üst katlar ve kütüphaneler: İlk etapta 4 bin kitapla hizmete giren Hasan Ali Yücel Kütüphanesi kuruldu. Hayırsever Rüştü Barkay'ın eşi adına, Bütün Çocuklar Bizim Derneği aracılığıyla kurduğu Elçim Barkay Çocuk Kütüphanesi ise 6-12 yaş aralığına yönelik 2 bin kitap, kutu oyunları, satranç ve yapboz gibi eğitici materyallerle çocuklara hizmet veriyor. 0-3 yaş çocuklar ve anneleri için de özel bir bölüm hazırlandı.

Eğitim ve etüt: Tesis içindeki Seminer Salonu, ilkokul çağındaki öğrencilere ücretsiz etüt hizmeti sunmaya başladı.

Engelsiz erişim: Tesis, 'engelsiz hizmet' ilkesi doğrultusunda tasarlandı; engelli asansörü, engelli tuvaletleri ve görme engelliler için kılavuz taşları gibi donanımlarla erişilebilirlik sağlandı.