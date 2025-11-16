Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi'nin kültürel mirasa dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Kültürel Miras Söyleşileri" dizisi, "İzmir Kent Belleğinde Kemeraltı" başlığıyla devam etti. Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli, Kemeraltı Çarşısı'nın yalnızca tarihsel bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda İzmirlilerin kolektif duygularını ve aidiyetini barındıran canlı bir hafıza mekanı olduğu gerçeğini bilimsel verilerle gözler önüne serdi. Söyleşide, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması sürecinde Kemeraltı’nın vazgeçilmez rolüne vurgu yapıldı.

Mekanlar insanın şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor

Sosyal psikoloji ve kent belleği alanındaki yetkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Göregenli, insan varlığının fiziki çevreden gelen uyaranlarla şekillendiğini ifade etti. Şehrin mimari ve fiziksel yapısının, bireylerin tüm davranışlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getiren Göregenli, Kemeraltı'nın bu bağlamda kent kimliğinde geçmişten günümüze önemini koruduğunu belirtti:

"Şehrin fiziksel yapısı, bizim davranışlarımızın en önemli belirleyicisidir. O nedenle, şehrin bir kısmını konuşurken bütünle olan ilişkisini ele almak zorundayız. Fiziki olgular yalnızca algılanmanın ötesinde, biz onlarla bir ilişki kurarız; bağlanırız, anlam yükleriz. İnsan, yaşadığı şehre göre biçimlenir. Bu açıdan bakıldığında, Kemeraltı'nın şehrin yaşamındaki rolü tartışmasız bir şekilde çok büyüktür."

Kemeraltı: Çok sesli, çok dilli kolektif bellek üyesi

Prof. Dr. Göregenli, Kemeraltı'nın toplumsal hafızadaki yerini ortaya koyan geniş çaplı araştırmalardan örnekler verdi. İzmir Ticaret Odası desteğiyle yaptıkları envanter çalışmasında 9 bin 300 kişiyle anket gerçekleştirdiklerini ve 12 bin 432 yapı birimini kaydettiklerini hatırlattı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen 'Kemeraltı’nın Yüzleri' ve 'Yaşayan Kemeraltı Rehberi' gibi çalışmalarla çarşının dinamizminin yansıtıldığını belirtti.

Göregenli, Kemeraltı'nın tarihsel öneminin altında yatan temel faktörün çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü yapısı olduğunu vurguladı: "Kemeraltı, geçmişten bu yana her zaman şehrin farklı sosyal sınıflarının ortak buluşma mekanı olmuştur. Hafıza sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir olgudur. Bu özellikleriyle Kemeraltı, İzmir'in kolektif belleğinin ayrılmaz bir parçası ve üyesidir."