Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Candost Volkan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp, resmi açıklamasında Volkan’ın kariyeri ve yeni hedefler hakkında detaylara yer verdi.

Volkan’ın teknik kariyeri

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Candost Volkan, basketbol kariyerine TED Ankara Kolejliler Basket’te başladı.

Daha sonra Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom’da yardımcı antrenör olarak görev yapan genç çalıştırıcı, bu sezonu Yalovaspor Basketbol’da başantrenör olarak tamamladı.

“Yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyoruz”

Karşıyaka yönetimi, Volkan’ın takıma önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Candost Volkan’ın Karşıyaka’mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine hoş geldin diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz.”

Yeşil-kırmızılı ekipte beklenti yüksek

Karşıyaka’da yeni sezona güçlü ve dinamik bir yapılanmayla girilmesi hedefleniyor. Volkan’ın özellikle genç oyuncu gelişimi ve tempolu oyun anlayışıyla takıma yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.