Son Mühür / Yağmur Daştan - Manisa Turgutlu’nun Irlamaz mahallesinde bulunan Refik Pınar Ortaokulu müdürünün bir otizmli öğrenci merdivenlerden iterek düşürmesine karşı tepkiler devam ediyor. Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alınmış daha sonrasında ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Yaşananlar sonrası bir grup insanın müdürün davranışını aklayan ve kaynaştırma öğrencisini suçlayan video görüntülerinin otistik bireyler ve ailelerini derinden yaraladığını söyleyen Kedi Otizm Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Alsancak Havagazı yerleşkesi önünde bir basın açıklaması düzenledi.Yaşanan hadisenin kamuoyunu derinden sarstığının altını çizerek açıklamalarda bulunan KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, “İddialar ivedilikle, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, öğrenci güvenliği, psikososyal destek ve kapsayıcı eğitim önlemleri gecikmeksizin uygulanmalıdır. Bu görüntülerin etkisi geçmeden, bir grub insanın okulun önünde yaptığı bir basın açıklamasını dehşetle izledik. Basın açıklamasında kullanılan dil ve gerekçeler, hukuki ve pedagojik açıdan kabul edilemez bir dışlama pratiğini meşrulaştırma riski taşımaktadır. Derneğimizin üyesi ve aynı zamanda vekili Av.Suna Ağı'nın hazırladığı dilekçemizi Cumhuriyet Savcılığına sunarak, açıklamayı yönlendiren, okuyan ve katılanlar hakkında soruşturma yapılmasını talep ettik” dedi.

‘Koruyucu ve idari tedbirler geciktirilemez’

Söz konusu iddiaların bir öğrencinin merdivenlerden itilmesi/fırlatılması suretiyle yaralandığı yönünde olduğunu bir kez daha hatırlatan Dikmen,“Bu ağır iddia, etkili soruşturmayı zorunlu kılar. Masumiyet karinesi saklıdır; ancak çocukların üstün yararı ilkesi gereği geçici görev yeri değişikliği, iletişim yasağı, kamera kayıtlarının muhafazası ve benzeri koruyucu-idari tedbirler geciktirilemez. Kapsayıcı eğitim, "huzur" bahaneleriyle askıya alınabilecek bir tercih değil; kanunla güvence altına alınmış bir haktır” ifadelerini kullandı.

Talepleri tek tek sıraladılar

Konuyla ilgili tüm kamera kayıtlarının muhafaza altına alınarak tarafsız müfettişler ve çocuk dostu ifade alma süreçleriyle ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma gerçekleşmesi ve gerekirse adli merciilere ivedi bildirim yapılması hususunda çağrılarını da dile getiren Dikmen, “Çocuğun güvenliğinin, psikososyal desteğinin sağlanmasını, okul içinde güvenli alan düzenlemeleri, akran zorbalığı risk taraması yapılmasını, BEP'in güncellenmesi; destek eğitim odası ve birebir destek planı hazırlanmasını, okulun kapsayıcı kapasitesinin güçlendirilmesini, personel için tırmanmayı önlemeyi, kriz müdahalesi ve kapsayıcı sınıf yönetimi eğitimi gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Sınıf içi uyarlama, görsel program, duyusal düzenlemeler, dinleme alanı sağlanması, olumlu davranış destek ve erken uyarı kriz protokollerinin hazırlanması, hak temelli dil kullanılması, gizliliğin sağlanması, damgalayıcı "normal okul/huzur" söyleminden vazgeçilmesi, çocuğun davranışlarının kamuya ifşasından kaçınılması; düzeltme yapılması ve özür dilenmesi, Turgutlu olayı üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Hizmetleri Araştırma Müdürlüğü ve okul yönetiminin vakayı toplantılarla izlemesini, veliyle şeffaf, iş birliğine dayalı iletişim kurulmasını, hak ve süreçlerin yazılı tebliğini, üç ay içinde kamuoyuna ilerleme raporu sunulmasını istiyoruz” dedi.

Bakan Tekin’e yasa ve yönetmelik çağrısı

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıları olduğunun da altını çizen Dikmen, “Özel eğitim öğrencilerinin eğitim hakkını düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin Türkiye'deki tüm okullarda eksiksiz uygulanması sağlanarak, çocuklarımızın eğitim hakkı layıkıyla teslim edilmelidir. Sayın Bakandan bu konuya gereken ilgiyi göstermesini istiyoruz. Kapsayıcı eğitim; sessizlik ve görünmezlikle değil, adalet ve makul düzenlemelerle mümkündür. Şiddet iddiaları "huzur" gerekçesiyle hafifletilemez, çocukların üstün yararı her koşulda önce gelir. İlgili tüm makamları, hukukun ve bilimin gereklerini yerine getirmeye, kamuoyunu da hak temelli dil ve tutumla dayanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kimler katıldı?

Basın açıklamasına, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli İşleri Müdürü Arzu Ütaş, CHP Konak İlçe Engelli Komisyonu üyeleri, Türkiye Sakatlar Derneği, Buca Otizm Dayanışma Derneği, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, İzmir Barosu, Otizm Federasyonu üyeleri ve İGC Yönetim Kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.