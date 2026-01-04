Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, yeni yılın ilk büyük yatırımını gençlerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Modern şehir yaşamının dinamizmine uygun olarak projelendirilen ve "Genç Yaka" adı verilen sosyal yaşam merkezi, 7 Ocak tarihinde kapılarını açacak. Bostanlı’nın en sevilen noktalarından biri olan Uğur Mumcu Parkı içerisinde konumlandırılan bu yeni merkez, gençlerin hem eğlenebileceği hem de verimli vakit geçirebileceği çok yönlü bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin genç enerjisini bir araya getirecek olan bu özel merkezin açılış heyecanını tüm Karşıyakalılarla paylaşmak istediklerini belirtti.

Genç Yaka’da konsept bir yenilik: İnşaat kafe

Bostanlı Uğur Mumcu Parkı'ndaki 203 metrekarelik kapalı alanda hayata geçirilen Genç Yaka, alışılmış kafe konseptlerinin dışına çıkan özgün detaylarıyla dikkat çekiyor. Merkezin en ilgi çekici bölümlerinden birini, son dönemin popüler trendleri arasında yer alan "İnşaat Kafe" oluşturuyor. Şantiye temasıyla kurgulanan bu alanda, gençler kum havuzu içerisinde uzaktan kumandalı vinçleri kullanarak farklı bir deneyim yaşayabilecek. Eğlenceyi odak noktasına alan tesiste ayrıca karaoke odası, dart, masa tenisi ve strateji odaklı pek çok kutu oyunu da gençlerin kullanımına tamamen hazır hale getirildi.

Çalışma ve eğlence tek çatı altında buluşuyor

Genç Yaka, sadece bir eğlence alanı değil, aynı zamanda modern bir çalışma ofisi işlevi de görecek şekilde dizayn edildi. Sosyalleşirken üretkenliğini de korumak isteyen gençler için merkezde konforlu çalışma masaları ve kesintisiz, ücretsiz internet altyapısı sunuluyor. Hem grup çalışmalarına hem de bireysel araştırmalara imkan tanıyan bu yapı, içecek servisinin yapıldığı modern kafeteryasıyla birleşince gençler için tam donanımlı bir yaşam alanına dönüşüyor. İlçenin merkezi konumunda yer alması sayesinde ulaşım kolaylığı da sağlayan tesisin, Karşıyaka’da gençlerin yeni buluşma noktası olması bekleniyor.

Başkan Ünsal: Gençlerin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz

Projeye dair değerlendirmelerini paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, genç nesillerin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlara duyduğu ihtiyacı bildiklerini ve projelerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade etti. Ünsal, "Genç Yaka projemizle oyun, sosyalleşme ve çalışma imkanlarını tek bir merkezde harmanladık. Amacımız, gençlerimizin günlük hayatına doğrudan dokunmak ve onlara kendilerini ait hissedecekleri nitelikli bir ortam sunmaktır" dedi. 7 Ocak Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleşecek resmi açılış törenine büyük bir katılım beklediklerini kaydeden Ünsal, Karşıyaka’da gençlere yönelik sosyal yatırımların artarak devam edeceği müjdesini de verdi.