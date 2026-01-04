Son Mühür/ Beste Temel- Eğitim mücadelesini sosyal ve kültürel etkinliklerle taçlandıran Eğitim-İş İzmir 3 Nolu Şube, sahne sanatlarındaki başarısıyla göz doldurdu. Sendikal mücadelenin sadece alanlarda değil, sanatın birleştirici gücüyle de var olması gerektiğini savunan şube, üyelerinden oluşan tiyatro topluluğuyla muazzam bir performansa imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata dair vizyonunu rehber edinen topluluk, sahnelediği oyunla dayanışmanın ve emeğin sanatsal karşılığını izleyicilere sundu.

Bir yıllık emeğin meyvesi

Hazırlık süreci tam bir yıl süren ve büyük bir özveriyle olgunlaştırılan "Tersine Dünya" adlı oyun, 3 Ocak 2026 Cumartesi akşamı İzmirli sanatseverlerle buluştu. Usta yazar Orhan Kemal’in ölümsüz romanından tiyatro sahnesine uyarlanan eser, toplumsal rolleri tersyüz ederek izleyiciyi hem güldürdü hem de derin düşüncelere sevk etti. Eğitmen ve yönetmen Sevinç Öztürk’ün topluluğa özel adaptasyonu ve özgün yorumuyla sahneye taşınan oyun, profesyonel tiyatrocuları aratmayan bir performansla alkış yağmuruna tutuldu.

Eğitimcilerin sahnedeki profesyonelliği hayran bıraktı

Eylem, etkinlik ve etkililik ilkesini her alanda yaşatan Eğitim-İş İzmir 3 Nolu Şube üyeleri, sahnedeki disiplinleri ve yetenekleriyle izleyiciden tam not aldı. Eğitim neferlerinin sanatkâr kimliklerini ortaya koyduğu bu özel gecede, sahnelenen her sahne bir yıllık yoğun çalışma temposunun ve kolektif emeğin ürünü olarak dikkat çekti. Yönetmen Sevinç Öztürk’ün dokunuşlarıyla zenginleşen eser, sendikanın sadece bir hak arama platformu değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat ocağı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sivil toplum ve sendikalar sanatın ışığında buluştu

Kültürel dayanışmanın zirve yaptığı gösterim, geniş bir davetli kitlesine ev sahipliği yaptı. Geceye Eğitim-İş İzmir’in 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 Nolu Şube başkanları ve yönetim kurullarının yanı sıra Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği, Hasan Tahsin ve Milli Kahramanları Yaşatma Derneği, NE-DER, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vatandaşların ve sendika üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği prömiyerde, toplumsal birliğin en güzel örneği sergilendi.

Sanatla güçlenen mücadele kararlılığı

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş İzmir 3 Nolu Şube Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Evren Özdamarlar, sanatın bir milletin can damarı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Eylemlerle sahada, sanatla sahnede olmaya devam edeceklerini belirten Özdamarlar, bu başarının arkasındaki en büyük gücün üye dayanışması olduğunu ifade etti. Eğitim-İş, "Tersine Dünya" ile başlattığı bu sanatsal yolculuğu, ilerleyen dönemlerde yeni projelerle sürdürerek toplumsal farkındalık yaratmaya devam edeceğinin mesajını verdi.