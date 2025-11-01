TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 9. hafta maçında yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Uşakspor’u ağırlayacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak. Ligde 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-kırmızılılar, 20 puanla liderliğini sürdürüyor. Konuk ekip Uşakspor ise 19 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İÇ SAHADA BAŞARILI PERFORMANS

Karşıyaka, bu sezon iç sahada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Taraftarının önünde Afyonspor, Balıkesirspor ve Nazillispor’u mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı. Yeşil-kırmızılılar, Uşakspor karşısında da galibiyet arayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Karşılaşmada hakem Serkan Karaca görev yapacak. Yardımcı hakemler Çağlar Demirkıran ve Miraç Kızılkaya olurken, 4. hakem Alperen Patan olacak.