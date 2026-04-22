İzmir’de eğitim kurumlarını hedef alan sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alınan 30 kişiden 25’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Yalnız hakimin kararı şaşırttı. Hakim bu kişilerden 7’sine ilginç bir şart getirdi. Belirlenecek bir konuda kitap okuyup özet çıkarmak zorundalar.

Olay nasıl gelişmişti?

Her şey aslında 14 ve 15 Nisan’da Şanlıurfa ile Kahramanmaraş’taki okullara yapılan silahlı saldırıların hemen ardından başladı. Bu olaylar sonrası İzmir’deki okullara yönelik de benzer tehdit içerikli mesajlar yayılınca savcılık panik oluşmaması adına soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kamu düzenini bozacak paylaşımlar yaptığı belirlenen 25’i çocuk olmak üzere 5’i yetişkin toplam 30 şüpheli yakalandı.

Sadece imza değil kompozisyon da var

Adliyeye sevk edilenlerin son durumu ise 2 kişi tutuklandı 2’sinin serbest kalmasıyla sonuçlandı ve birinin işlemleri hala sürüyor. Adli kontrolle bırakılan 25 kişinin 7’sine ise kitap okuma 15 sayfa özet çıkarma ve kompozisyon yazma yükümlülüğü verildi. Diğer şüphelilere ise şehir dışına çıkış yasağı ve imza şartı konuldu.

İnternette paylaşılan o tehdit mesajlarının sonu bu kez mahkeme kararıyla ödev yapmaya kadar uzandı.