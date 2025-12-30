Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2024 yılında kurulan Artistik Yüzme Takımı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Ana Seçmeleri’ne 6 sporcu ile katıldı. Takım, farklı yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle Karşıyaka’ya önemli başarılar kazandırdı.

13–15 yaş kategorisinde yarışan Ela Özcan, figür branşında Türkiye birincisi, solo branşta ise altıncı oldu. Aynı kategoride mücadele eden Selin Güner, solo branşta beşincilik elde etti. Her iki sporcunun da Milli Takım ana kadrosuna seçilmesi öne çıkan gelişme oldu.

Küçük yaşta büyük başarı

12 yaş ve altı kategorisinde yarışan Elisa Çelik, figür branşında Türkiye birincisi, solo branşta beşinci sırada yer aldı. Çelik, ayrıca 8 yaş ve altı kategorisinde figür branşında birincilik elde ederek dikkat çekti. Takım adına yarışan Bahar Özlem, İzmir Parla Lokman ve Talya Nurhan da performanslarıyla öne çıktı.

Başkan Ünsal: Gurur duyduk

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Ünsal, Karşıyaka Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olmaya ve desteği sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başantrenör Kateryna Dilek de Karşıyaka Belediyesi’ne, kulüp yönetimine, yardımcı antrenör Oğuzhan Küsen’e, tüm antrenörlere ve sporcu ailelerine teşekkür etti.