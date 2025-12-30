Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni yıl öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor Kulübü bünyesinde görev yapan yönetici ve personelle bir araya geldi. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen buluşma, spor camiasını aynı çatı altında topladı.

Sporun paydaşları Kültürpark’ta buluştu

Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen programa belediye bürokratları, antrenörler, uluslararası başarılara imza atan sporcular ve sporcu aileleri katıldı. Etkinlik, yeni yıla özel hazırlanan jimnastik gösterisiyle başladı. Program boyunca sporcuların yıl içinde elde ettiği başarılar ve sahadaki emekleri ön plana çıktı.

Başkan Tugay’a teşekkür, başarılı sporculara ödül

Tüm yıl boyunca sporun ve sporcunun yanında yer alan Başkan Tugay’a, saha çalışmaları ve yarışmalardaki destekleri nedeniyle yeni yıl hediyesi takdim edildi. Ayrıca 2025 yılında uluslararası arenada madalya kazanan sporcular da tek tek tebrik edilerek hediyelerle onurlandırıldı.

“2026’yı da dolu dolu geçireceğiz”

Programda konuşan Başkan Tugay, zamanın hızla geçtiğine dikkat çekerek yeni yıla dair hedeflerini paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğinde önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Tugay, “İzmir’de yaşayan herkesin spor yapabilmesi için destek olmak, kurslar, dersler ve okullar açmak, her yaştan yurttaşa yeni spor alanları kazandırmak istiyoruz. Ne yaptığını bilen, planlayan ve sağlam adımlar atan bir kurum olarak 2026’yı da dolu dolu geçireceğiz” dedi.

“Spor, İzmir’in karakteridir”

Sporun İzmir’in en temel değerlerinden biri olduğunu ifade eden Tugay, kentten çok daha büyük başarılara imza atan sporcuların çıkacağına inandığını söyledi. Zor koşullara rağmen dayanışmadan vazgeçmeyeceklerini belirten Tugay, “Birbirimize olan sevgi ve saygıyı azaltmayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve sporcularımız bana emanet. Belediye başkanınız olarak bu sorumluluğu taşıyorum” diye konuştu.

Sporculara güven mesajı

Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan sporcuları tebrik eden Başkan Tugay, önümüzdeki yıl hedeflerin daha da büyüyeceğini vurguladı. Sporculara seslenen Tugay, “İhtiyacınız olan her şeyi yapmak bizim görevimiz. Sizden tek isteğimiz; kendinize, belediyenize ve başkanınıza inanmanız” ifadelerini kullandı.

Yeni yıl pastasıyla final

Buluşma, yeni yıl pastasının kesilmesi ve sporcular, aileler ve belediye yöneticilerinin birlikte çektirdiği aile fotoğrafıyla sona erdi. Program, 2026’ya sporla, dayanışmayla ve güçlü hedeflerle girileceğinin mesajını verdi.