İzmir’de Çiftçiye 2025 Yılında Yarım Milyar Liralık Destek

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve orman yangınlarının etkili olduğu 2025 yılında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kapsamlı destek programlarını devreye aldı. Kooperatifler aracılığıyla üreticilere toplam 550 milyon liralık destek ulaştırıldı. Fide, tohum, ekipman, hastalıkla mücadele ve katma değer artırıcı çalışmalarla üretim zincirinin her aşamasına müdahale edildi.

Başkan Cemil Tugay, 2026 yılında kooperatifler üzerinden sağlanacak destek tutarının 1 milyar liraya çıkarılacağını açıkladı.

179 bin fide, 20 bin paket tohum dağıtıldı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, havzaların doğal yapısına uygun ürün desenleri esas alındı. Tıbbi ve aromatik bitkilerden meyve türlerine, katma değeri yüksek ürünlerden atalık tohumlara kadar geniş bir yelpazede destek sağlandı.

Bu kapsamda 179 bin fide ile 20 bin paket tohum üreticilere ulaştırıldı. Ziraat mühendisleri tarafından ekim, dikim ve hasat süreçlerine yönelik saha eğitimleri verildi.

Dikili’de sulamada kritik yatırım

Kuraklıkla mücadele kapsamında Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı hizmete açıldı. Proje ile Dikili ve çevresindeki 545 çiftçi tarımsal sulama suyuna erişim sağladı. Yüksek basınçlı damla sulama yöntemiyle yüzde 50 su tasarrufu elde edildi.

62 kilometrelik iletim hattı sayesinde Yahşibey, Bademli ve Denizköy mahalleleri başta olmak üzere toplam 8 bin 600 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuştu. Ön ödemeli akıllı sayaç sistemiyle su israfının önüne geçildi.

10 yeni hayvan içme suyu göleti hizmete alındı

Hayvancılığın sürdürülebilirliği ve yaz aylarında yangınlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla 10 yeni hayvan içme suyu göleti kente kazandırıldı. Ayrıca 21 göletin bakım ve onarımı tamamlandı. Bunun yanında 7 sulama tesisi ile 5 sulama göletinin bakım-onarım çalışmaları yapıldı, 4 yeni su kuyusu açıldı. 9 kooperatife sulama tesisi ve su kuyusu sondajı için ekipman desteği sağlandı.

Tarımsal hastalıklarla mücadele güçlendirildi

Ürün kalitesini düşüren hastalıklara karşı sahada yoğun çalışma yürütüldü. Zeytinde halkalı leke hastalığına karşı 5 ton bordo bulamacı, kestane kanseriyle mücadele kapsamında 1.641 kilogram göztaşı dağıtıldı.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede 1.500 tuzak ve feromon üreticiye ulaştırıldı. Ayrıca 4 bin litre ardıç katranı, 5 bin litre çamaşır suyu desteği sağlandı. 11 bin 792 yabani ağaç için aşılama ve göztaşı desteği verildi.

Katma değer artıran destekler

Üretim verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 200 zeytin kasası, 1.034 incir kurutma kasası dağıtıldı. Su ürünleri kooperatiflerine 3 buz makinesi desteği sağlandı. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği iş birliğiyle yürütülen Ekopazar İzmir projesi 15’inci yılına ulaştı. Organik tarımın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 2025 yılında 17 yeni organik üretici sisteme dahil edildi.

İZMAR modeli 20 mağazaya ulaştı

2025 yılının öne çıkan yatırımları arasında yer alan İZMAR tanzim satış mağazaları, 8 ayda 19’u sabit, 1’i gezici olmak üzere 20 mağazaya ulaştı. Model, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturarak fiyat istikrarına katkı sağladı.

Mağazalarda yerli üreticilerden temin edilen ürünler satışa sunuldu. Bayındır Süt Fabrikası’nda işlenen süt ve süt ürünleri ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde hazırlanan et ürünleri raflarda yer aldı. Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri de satışa sunuldu.

İZTARIM ürünleri yoğun ilgi gördü

İZTARIM bünyesinde 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Tesisi’nin revizyon çalışmaları tamamlandı. Revizyon sonrası Süt Kuzusu Projesi ve İZMAR markalı UHT süt üretimi başladı.

İZMAR yoğurt, ayran ve tereyağı ürünleri marketlerde en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde üretilen kırmızı et ürünleri de yıl boyunca yüksek satış rakamlarına ulaştı.