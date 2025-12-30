Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde, Basmane ve çevresinde yaşayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Basmane’de, Altınordu Spor Kulübü’nün eski binasında gerçekleştirilen buluşmada çocuklar yeni yıl sevincini doyasıya yaşarken, aileler de etkinliğe eşlik etti.

Başkan Tugay’dan Basmane vurgusu

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını ancak Basmane’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Tugay, yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgedeki sorunları çözmek için yoğun bir çaba yürüttüklerini vurgulayarak, “İnsanların yaşadığı kente ve ülkesine bağlanması çok kıymetli. Bu bilinç hepimizin sorumluluğu” dedi.

“Güzel bir gelecek çocuklarla mümkün”

Çocuklara hitap eden Tugay, sevgi ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. “Onlar için güçlü, umut dolu bir gelecek kurmak hepimizin görevi. Kötüyle mücadele edip iyiyi çoğaltmalıyız” diyen Tugay, gelecekte bu çocukların arasından topluma değer katan bireylerin çıkacağına inandığını ifade etti.

Konservatuvar ve spor bursları gündemde

Başkan Tugay, İzmir’e kazandırılması planlanan konservatuvar projesiyle ilgili de bilgi verdi. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan, sanata ve müziğe ilgi duyan çocukların desteklenmesini hedeflediklerini belirten Tugay, sporla ilgilenen çocuklara da burs imkânı sağlamak istediklerini söyledi. “Çocuklarımız nerede yaşarsa yaşasın, hak ettikleri başarıya ulaşmaları için yanlarında olacağız” mesajını verdi.

“İyiliği çoğaltalım” çağrısı

Yeni yıla dair temennilerini paylaşan Tugay, “2026’nın çocuklarımız, ailelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Dayanışmayı büyütmeli, iyiliği çoğaltmalıyız. Zorlukları birlikte aşacağız” dedi.

Türk Kadınlar Birliği’nden teşekkür

Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Başkanı Sevtap Şirin, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, Basmane’nin tarihi ve toplumsal kimliğini yeniden canlandıran çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şirin, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun yeni yıl öncesinde bu mekânda yaşatılmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Dayanışma ve umut mesajları

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi ile gönüllü öğretmen Sema Altan da etkinlikte söz alarak, çocukların geleceği için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Programda Basmaneli anneler adına Başkan Tugay’a çiçek takdim edildi. Etkinlik, yeni yıl pastasının kesilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.