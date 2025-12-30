Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, toplumsal sağlık bilincini artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale tekniklerini yaygınlaştırmak amacıyla Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifika Programı düzenledi. Sağlık Bakanlığı onaylı program, 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eğitimler iki tam gün sürecek

Toplam 16 saat olarak planlanan program, 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak. Eğitimler, Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilecek. Programda teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimlere de yer verilecek.

Hayati müdahaleler uygulamalı anlatılacak

Eğitim kapsamında katılımcılara; temel yaşam desteği, yaralanmalar, kanamalar ve farklı acil durumlarda yapılması gereken hayati müdahaleler hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılacak. Program, alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülecek.

Başarılı katılımcılara bakanlık onaylı belge

Sertifika programının tamamına devam eden ve süreç sonunda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren katılımcılara, Sağlık Bakanlığı onaylı “İlk Yardımcı Belgesi” ile “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” verilecek.

Ön kayıtlar 5 Ocak’a kadar

Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifika Programı’na katılmak isteyenler, 5 Ocak tarihine kadar ön kayıt yaptırabilecek.