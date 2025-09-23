Son Mühür- İzmir’de süregelen susuzluk problemi nedeniyle İZSU tarafından planlı su kesintileri uygulanmaya devam ediyor. 23 Eylül Salı günü yapılacak çalışmalar kapsamında gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında birçok ilçe ve mahallede su verilemeyecek.

Planlı kesintiden etkilenecek ilçeler

Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde açıklandı:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler

Planlı kesintilerin yanı sıra bakım ve arızalar nedeniyle de farklı bölgelerde su kesintileri yaşanacak.

Bergama: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükkaya, Maltepe, Zafer mahallelerinde 23 Eylül’de 09.30–14.30 saatleri arasında yaklaşık 5 saat kesinti olacak. Nedeni, yeraltı su seviyelerinin düşmesi ve yoğun kullanım nedeniyle basınç düşüklüğü olarak açıklandı.

Seferihisar: Akarca ve Tepecik mahallelerinde 08.40–12.00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti uygulanacak. Doğalgaz çalışmaları sırasında ana boruya verilen zararın tamiri nedeniyle kesinti yapılacak.

Urla: Kalabak Mahallesi’nde 09.03–12.03 saatleri arasında yaklaşık 3 saat sürecek kesinti öngörülüyor. Ana boru arızası nedeniyle çevre bölgelerde de su kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

İZSU, planlı ve arıza kaynaklı kesintilerin vatandaşların günlük yaşamını aksatmaması için önceden tedbir alınmasını istedi.