Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Bornova Muhtarlar Akademisi” Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulundu. Türkiye’de ilk kez belediye bünyesinde hayata geçirilecek proje için Valilik’te protokol imzalandı. Proje, 200 bin TL hibe desteği aldı.

6 ay sürecek eğitim programı

Kasım ayında başlayacak Muhtarlar Akademisi, Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek. Program kapsamında 45 mahalle muhtarına, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri tarafından 1 Kasım 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitimler verilecek.

Muhtarlar; dijital okuryazarlık, bilgisayar ve internet kullanımı, sosyal medya yönetimi, dijital iletişim, online toplantılar, veri güvenliği, topluluk önünde konuşma, toplantı ve zaman yönetimi, halkla ilişkiler, diksiyon, hitabet ve ikna teknikleri gibi başlıklarda eğitim alacak. Ayrıca “Muhtarlıkta İyi Uygulama Örnekleri ve Fark Yaratan Muhtarlar Semineri” ile “STK ve Muhtarlar Buluşması” da düzenlenecek.

450 bin kişiye dolaylı katkı

Proje sonunda farklı sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya sahip 45 mahallede görev yapan muhtarların iletişim becerilerinin gelişmesi hedefleniyor. Böylece yaklaşık 450 bin Bornovalıya daha etkin, verimli ve sağlıklı hizmet verilmesi planlanıyor.

Başkan Eşki: Güçlü muhtar, güçlü Bornova

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Muhtarlarımız, yerel demokrasimizin en temel unsurları. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış muhtarlar, hem vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan katkı sunacak hem de Bornova’nın daha katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla geleceğe hazırlanmasını sağlayacak. Güçlü muhtar, güçlü Bornova demektir.”