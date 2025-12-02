3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışını namağlup sürdüren Karşıyaka, 2025 sezonunda profesyonel liglerde mağlubiyet yüzü görmeyen yalnızca 3 takımdan biri olarak öne çıkıyor.

Karşıyaka’nın yanı sıra Süper Lig’de dün derbide Galatasaray karşısında 90+5’te attığı golle mağlubiyetten dönen Fenerbahçe ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor da yenilgi almayan ekipler arasında yer aldı.

Kaf-Kaf ve Sebat alt liglerde bileği bükülmeyen iki takım

Maddi zorluklara rağmen camiasının desteğiyle kurduğu kadroyla dikkat çeken Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sezona damga vurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, tüm profesyonel liglerde en az gol yiyen ikinci takım olmayı başardı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Etimesgutspor yalnızca 4 gol yerken, Karşıyaka da 5 golle bu alanda Türkiye’nin en başarılı ekiplerinden biri oldu.

Son 7 maçta yalnız 1 gol

Karşıyaka ligde son 7 maçın 6’sında kalesini gole kapatırken, bu süreçte yalnızca Altay derbisinde 1 gol yedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as futbolcusunun hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen, takım istikrarlı performansını sürdürdü.

Geçen hafta profesyonelliğe adım atan 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipçi, Denizli İdmanyurdu karşısında aldığı forma şansını iyi değerlendirerek kalesini gole kapattı ve 2-0’lık galibiyete katkı sağladı.

Eskişehirspor deplasmanına moral desteği

Şampiyonluk yarışının kritik haftasında Eskişehirspor’a konuk olacak Karşıyaka’ya camiadan önemli bir destek geldi.

Kulübün eski futbol şube yöneticilerinden Hakan Çeliker, takımın Eskişehir deplasman giderlerini üstlenerek takıma moral verdi.

Şampiyonluk yarışında kritik viraj

Namağlup serisini sürdürmek isteyen Karşıyaka, hem savunma performansı hem de genç oyuncularının katkısıyla camiasına umut veriyor. Eskişehirspor karşılaşması, Kaf-Kaf’ın şampiyonluk hattındaki en kritik sınavlardan biri olacak