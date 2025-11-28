Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerine erişimde adaleti güçlendirmek ve genç nüfusa ekonomik destek sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. Belediye, mevcut öğrenci ulaşım kartları sistemini yeniden düzenleyerek, 1 Aralık tarihinden itibaren 7 ila 26 yaş arasındaki tüm yolcuların indirimli tarifelerden faydalanmasını sağlayacak Genç İzmirim Kart dönemini resmen başlatıyor.

Sosyal adalet ilkesiyle yeni bir uygulama

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilen bu düzenleme, temel olarak sosyal devlet ilkesini ve fırsat eşitliğini desteklemeyi hedefliyor. Daha önce sadece öğrencilere tanınan indirimli ulaşım hakkı, artık öğrenim durumu şartı aranmaksızın 7 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış tüm İzmirlileri kapsayacak. Yapılan değişiklikle, “Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi” tablosundaki “öğrenci” ifadeleri “genç” olarak güncellenirken, karttan yararlanma kriteri "30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir" yerine, "7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir" şeklinde kesinleştirildi.

Kart geçiş süreci: Gençler nasıl faydalanacak?

Yeni sisteme geçiş süreci, kullanıcıların mevcut kart durumlarına göre farklılık gösterecek.

Mevcut Öğrenci Kartı Olanlar: 7 yaşını doldurmuş ancak 26 yaşından gün almamış kişiler, ellerindeki mevcut öğrenci kartlarını herhangi bir işleme gerek kalmadan genç tarifeli olarak kullanmaya devam edebilecek.

Yaş sınırını aşanlar: 26 yaşından gün almış olanlar ise ellerindeki öğrenci kartlarını kişiselleştirilmiş tam kart tarifesi üzerinden kullanmaya devam edecekler.

Yeni Başvurular ve Kart Temini: 7-26 yaş aralığında olup henüz öğrenci kartı bulunmayan vatandaşlar, İzmirim Kart Merkezlerine başvurarak 170 TL karşılığında kartlarını temin edebilecek. Ayrıca, İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden online başvuru seçeneği de bulunuyor. Bu online başvurularda, kartlar ek bir kargo ücreti karşılığında belirtilen adrese gönderilecek.

Abonman uygulaması ve mevcut haklar korunuyor

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Genç İzmirim Kart sahiplerinin, eski öğrenci kartı kullanıcılarına tanınan tüm haklardan yararlanmaya devam edeceği vurgulandı. Bu kapsamda, genç tarifeden yararlanan İzmirliler için Abonman uygulaması da geçerliliğini koruyacak. Böylece gençler, aylık belirli bir ücret karşılığında toplu ulaşımdan sınırsız veya belirli sayıda indirimli geçiş hakkını kullanmaya devam edebilecekler. Bu uygulama ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, iş ve sosyal hayatlarına daha düşük maliyetle erişimini sağlamayı amaçlıyor.