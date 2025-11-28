Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin 1 Aralık’ta gerçekleşecek Aralık ayı meclis toplantısının gündeminde dikkat çekici bir taşınmaz satışı yer aldı. Plan ve Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonları tarafından hazırlanan ortak rapor meclise sunuldu ve öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

960 METREKARELİK BELEDİYE TAŞINMAZI BÜYÜKŞEHİR’E SATILIYOR

Önergeye göre, mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi’ne ait Soğukkuyu Mahallesi, 25780 ada 1 parselde bulunan 960 metrekarelik taşınmazın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne satışı uygun bulundu.

Söz konusu satışın bedeli 95 milyon 70 bin TL olarak belirlendi. Raporda, bedelin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 taksitte ödeneceği kaydedildi.

ÜÇ RET OYU VERİLDİ

Satış kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince meclis onayına sunuldu. Oylama sonucunda, Adem Öztürk, Ahmed Said Atılğan ve Hasan Ünal ret oyu verirken, çoğunluk kararıyla satış teklifi meclisten geçti.

KOMİSYON RAPORU OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Taşınmazın devrine ilişkin raporun Plan ve Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonları tarafından hazırlanarak meclise sunulduğu ve oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi.

İlgili meclis gündemi şu şekilde;

"Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka-Soğukkuyu Mahallesi 25780 ada 1 parsel sayılı 960 m2lik taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine 95.070.000,00 TL. (doksanbeşmilyonyetmişbintürklirası) bedelle satışı ve bu değerin 5 (beş) taksitle ödenmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca Adem ÖZTÜRK, Ahmed Said ATILĞAN ve Hasan ÜNAL’ın ret oylarıyla çokluğu ile kabulü hakkında Plan ve Bütçe + İmar+ Hukuk Komisyonları Ortak Raporu."