Son Mühür- İzmir’de ve Türkiye genelinde meydana gelen yangınlar, yapıların güvenlik altyapısını yeniden tartışmaya açtı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, binalarda kurulu olan yangın söndürme sistemlerinin kağıt üzerinde var olmasının yeterli olmadığını, bakımsızlık nedeniyle yangın anında çalışmadığını açıkladı.

Oda yönetimi, felaketlerin önüne geçmek için kriz anını beklemek yerine önleyici denetimlerin şart olduğunu bildirdi.

"Sistem var ama çalışmıyor"

Sanayi tesisleri, depolar ve geri dönüşüm merkezleri gibi yüksek riskli alanlarda tehlike daha belirgin hale geliyor. MMO İzmir Şubesi’nin tespitlerine göre sahada sıkça karşılaşılan temel aksaklıklar şunlar:

Yangın pompalarının çalışmaması

Sprinkler (yağmurlama) sistemlerinin devre dışı kalması

Yangın dolaplarında yeterli su basıncının bulunmaması

Algılama ve alarm sistemlerinin işlevini kaybetmesi

Tesisatın projeye uygun kurulması kadar, işletme sürecinde gerçek çalışma koşullarında test edilmesi zorunluluk taşıyor. Formaliteden ibaret kalan veya sadece belge düzenlemek amacıyla yapılan denetimler can ve mal kaybı riskini doğrudan artırıyor.

Yapısal ihmaller yangının yayılmasını hızlandırıyor

Güvenlik riski yalnızca mekanik aksamla sınırlı değil. Dış cephe kaplamalarında kullanılan malzemenin yangın dayanımı, katlar arası yangın geçişlerinin sınırlandırılmaması ve kaçış yollarının kapatılması alevlerin büyümesine yol açıyor.

Binalarda zaman içinde yapılan tadilatlar, depolanan malzemelerin değişmesi veya tesisata müdahale edilmesi, başlangıçta uygun olan güvenlik koşullarını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle kullanımda olan yapıların da periyodik olarak yeniden risk analizinden geçmesi gerekiyor.

7 maddelik acil önlem çağrısı

MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu; kamu kurumlarını, bina sahiplerini ve işletmecileri göreve çağırarak alınması gereken tedbirleri sıraladı:

Projeye Uygunluk: Tesisatın sahaya projesine tam uyumlu şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

Düzenli Test: Pompa, sprinkler ve alarm sistemleri periyodik olarak fiilen çalıştırılarak denetlenmelidir.

Yapısal Güvenlik: Kaçış yolları, yangın kapıları ve acil aydınlatmalar her an kullanılabilir durumda tutulmalıdır.

Güncel Risk Analizi: Kullanım amacı veya depolama şartları değişen tesislerde yangın güvenliği sil baştan değerlendirilmelidir.

Gerçek Saha Kontrolü: Periyodik denetimler evrak tamamlamak için değil, ekipmanların gerçek performansını ölçmek için yapılmalıdır.

Mühendislik Denetimi: Tasarım ve uygulama süreçlerinde yetkin mühendislik hizmetleri esas alınmalıdır.

Etkin Kamu Denetimi: İdari ve teknik denetim mekanizmaları tavizsiz işletilmelidir.

