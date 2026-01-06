Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Karşıyaka Belediyesi tarafından “Takımını kur, gel filede buluşalım” çağrısıyla düzenlenen voleybol turnuvası, 24–25 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi bünyesindeki Barış Tezer Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turnuva ile Karşıyaka’da sporu seven vatandaşların bir araya gelmesi amaçlandı.

Takımlar karma olacak, katılım ücretsiz

Kayıtlar, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16 Ocak Cuma gününe kadar kabul edilecek. Turnuvaya katılacak ekipler 6 asıl ve 2 yedek oyuncudan oluşacak. Karma takım şartı gereği her takımda en az iki kadın sporcu yer alacak.

Profesyonel sporcuların yer almayacağı organizasyon, 16 yaş ve üzeri katılımcılara açık ve ücretsiz olacak. Kontenjanın sınırlı tutulacağı turnuvada, organizasyona katılan tüm sporculara anı madalyası verilecek.

Başvurular Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne

Turnuva hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.

Başkan Ünsal: “Dayanışmayı fileye yansıtacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, organizasyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Karşıyaka’da sporu yalnızca fiziksel bir faaliyet olarak değil, insanları bir araya getiren güçlü bir sosyal bağ olarak ele alıyoruz. Bu voleybol turnuvasında da dostluğu, dayanışmayı ve amatör ruhu hep birlikte fileye yansıtacağız. Tüm voleybol tutkunlarını bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.”