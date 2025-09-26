Karşıyaka Spor Kulübü, kadın voleybol takımında isim sponsoru olarak eski başkanı İlker Ergüllü ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu destekle yeni sezona “Endo Karşıyaka” adıyla girecek.

İlker Ergüllü’den voleybola büyük destek

Kulübün eski başkanlarından İlker Ergüllü, firması aracılığıyla Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ndeki takıma maddi destek sağladı. Haziran 2024’e kadar Karşıyaka’da başkanlık görevini yürüten Ergüllü, kulüpten 62 milyon TL’lik alacağına karşılık Aralık 2024’te koyduğu haczi geri çekerek, alacağından reklam bedeli karşılığında feragat etti. Voleybol Şube Başkanı Onur Güner ile anlaşan Ergüllü, sponsorluk kapsamında Karşıyaka voleyboluna önemli bir finansal katkı aktaracak. Kalan sponsorluk bedeli ise Ergüllü’nün alacağından düşülecek.

Voleybol şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Eski başkanımızın geçmişte yönetim masasında verdiği mücadeleyi, bugün sahada takımımıza güç olarak taşıması; Karşıyaka ruhunun en somut örneğidir.

Bu destek sadece sponsorluk değil, bir vefa ve aidiyet göstergesidir” ifadelerine yer verildi. Başkan Aygün Cicibaş, futbol şube yöneticileri Hamit Erol ve Murat Cansız ile Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, Ergüllü’yü ziyaret ederek teşekkür etti.

Basketbol takımına “Çilek” transferi geliyor

İlker Ergüllü, Karşıyaka’nın basketbol şubesine de yeni sezonda katkı sağlayacak. Eski başkan, Basketbol Süper Ligi’ndeki takıma kadroda yapılacak önemli transferlerden birini finanse edecek. Transferin, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan ve NBA deneyimi bulunan Furkan Korkmaz olması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Monaco ve Bahçeşehir Koleji’nde forma giymişti ve Karşıyaka kadrosuna katılması için bekleme aşamasında bulunuyor.

Carey ve Hilliard transfer engeli kaldırılacak

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde sezonun açılışına saatler kala transfer yasağını kaldırmayı hedefliyor. Yaz döneminde bilet firması aracılığıyla FIBA’daki transfer engellerini ödeyen kulüp, eski oyuncuları Vernon Carey ve Darrun Hilliard’a olan yaklaşık 1.5 milyon Dolar tutarındaki borç nedeniyle yeni transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı.

Karşıyaka, FIBA ile yaptığı anlaşma sonrası transfer yasağını kaldırarak 10 yeni oyuncusunun lisanslarını, pazar günü Aliağa Petkimspor ile oynanacak ligin açılış maçına yetiştirmeyi planlıyor. Carey, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Hilliard performans sorunları nedeniyle kadroda yer almamıştı.