Enkazdan Umuda Uzanan Ekipmanlar İzmir’de Sergilendi

Son Mühür/ Seçil Ünlü - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar, Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen programla anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, anma etkinliği kapsamında afetlerde yaşamla ölüm arasındaki kritik süreçte kullanılan arama kurtarma araç ve ekipmanlarını sergiledi.

Afetlere hazırlık vurgusu

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında açılan sergiyi ziyaret eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy ve itfaiye personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Afet anlarında sahada yürütülen arama kurtarma faaliyetleri ve ekipmanların kullanım alanları ziyaretçilere aktarıldı.

Her ekipman bir hayat hikâyesi

Sergide, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ile 6 Şubat depremleri başta olmak üzere birçok afette kullanılan arama kurtarma ekipmanları yer aldı. Enkaz başında geçirilen uzun saatlerin ve zamana karşı verilen mücadelenin simgesi olan ekipmanların işlevleri ziyaretçilere anlatıldı.

Trafik kazaları ve deprem sonrası enkaz çalışmalarında kullanılan hidrolik ayırıcı ve kesici ekipmanların kurtarma sürecindeki önemi vurgulandı. Enkaz altındaki en küçük ses titreşimlerini algılayabilen akustik dinleme cihazının hayati rolü ile dar alanlarda kullanılan sked sedyenin yaralıların güvenli şekilde taşınmasına sağladığı katkı paylaşıldı.

Enkazdan umuda uzanan mücadele

Sergide yer alan kırıcı hilti, beton ve sert zeminlerde enkaz altındaki yurttaşlara ulaşmak için verilen mücadelenin simgesi olarak tanıtıldı. Anma programında sergilenen her araç ve ekipman, 6 Şubat’ta yitirilen canları hatırlatırken, benzer acıların yaşanmaması için afetlere hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koydu.