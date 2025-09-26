Son Mühür/Merve Turan- Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, derneğin geleneksel Perşembe Buluşmalarında Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirirken, iş dünyasının en öncelikli talebini net bir şekilde dile getirdi: öngörülebilir ekonomi politikaları ve güçlü bir hukuk devleti ilkesinin tesis edilmesi. Eke Hukuk’un ev sahipliğinde, Ramada Hotel’de gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kemalpaşa Milli Eğitim İlçe Müdürü Ogün Derse, KOSBİ ve BAYOSB bölge müdürlerinin yanı sıra KESİAD'ın çok sayıda üyesi ve sanayici katılım gösterdi.

Sanayi, ağır maliyet baskısı altında üretmeye çalışıyor

KESİAD Başkanı Yeşim Işıklı, küresel gelişmelerin ve iç ekonomik dinamiklerin etkisiyle Türkiye ekonomisinin çetin bir süreçten geçtiğini vurguladı. Merkez Bankası verilerine işaret ederek, imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki gerilemeye dikkat çekti. Yüksek seyreden enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve ham madde ile enerji maliyetlerindeki fahiş artışların tüm sektörleri olumsuz etkilediğini dile getiren Işıklı, sanayicinin gösterdiği dirence övgüde bulundu: “Sanayimiz, üzerindeki bu ağır maliyet baskılarına rağmen yılmadan üretmeye, istihdam yaratmaya ve katma değer oluşturmaya devam ediyor. Ancak, yüksek ve sürekli değişkenlik gösteren girdi fiyatları ile hızla tırmanan iş gücü maliyetleri, acilen çözüm bekleyen en öncelikli sorunlarımız arasında yer alıyor. Bu maliyet sarmalının çözülmeden, sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamamız zor görünüyor.”

Hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrarın temel dayanağıdır

Işıklı, sanayicinin yatırım yapma cesaretini kazanması için yapısal reformların ve güçlü hukuk devleti anlayışının vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. “Sanayici ve iş insanlarının cesaretle uzun vadeli yatırım planları yapabilmesi için hukukun üstünlüğü ve adaletin tam olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Bu, sadece ekonomik istikrar için değil, aynı zamanda toplumsal güvenin ve refahın da temel dayanağıdır,” dedi. Yargı bağımsızlığının korunması ve eşitlik ilkesinin tavizsiz uygulanmasının, hem bugünü hem de geleceği güvenle planlamak için en kritik unsurlar olduğunu belirterek, hükümete bu alanda atılacak adımların önemini hatırlattı. Öngörülebilir bir hukuki ortam olmadan, sermayenin ülkeye gelmesi ve mevcut sermayenin kalıcı olması mümkün değildir.

Şirketlerin finansal yeniden yapılandırılması ve konkordato süreçleri ele alındı

Toplantının odak noktalarından biri de şirketlerin finansal sağlığı ve yaşadığı zorluklar oldu. Vergi Müfettişi Selçuk Turgay Azak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik yürüttükleri rehberlik çalışmalarını anlatırken, DEÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Gönenç Demir, şirketlerin ortalama ömrünün 7 ila 12 yıl arasında olduğuna dikkat çekerek finansal yeniden yapılandırmanın işletmelerin uzun ömürlü olması açısından hayati bir araç olduğunu ifade etti.

Davetli konuşmacılardan Eke Hukuk Danışmanlık Ofisi Kurucusu Av. Muhammed Mustafa Eke, sıkça gündeme gelen konkordato süreçlerinin bir sebep değil, sonuç olduğunu belirterek, şirketlerin yaşadığı nakit akışı bozulmalarının bu süreci tetiklediğini açıkladı. Ofisten Av. Şevket Kaan Yinanç ise bankacılık deneyimlerinden yola çıkarak sorunlu krediler ve firmaların konkordato süreçlerinde karşılaştığı pratik zorluklar hakkında değerli bilgiler paylaştı. Bu sunumlar, zorlu ekonomik koşullarda sanayicilerin finansal risk yönetimi konusunda dikkat etmeleri gereken kritik noktaları gözler önüne serdi. KESİAD’ın bu buluşmaları, bölge sanayicileri için hem ekonomik vizyon hem de pratik çözüm önerileri sunan önemli bir platform olmaya devam ediyor.