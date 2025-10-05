İzmir genelinde 5 Ekim Pazar sabahı itibarıyla başlayan elektrik kesintileri, kentte birçok mahallede yaşamı olumsuz etkiledi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin planlı bakım-onarım çalışmaları ile arızalardan kaynaklandığı belirtildi.

Sabah saatlerinden bu yana enerji verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Şirket yetkilileri, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin akşam saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.

Kent genelinde süren çalışmalar kapsamında bugün birçok ilçede enerji kesintisi uygulanıyor. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıkça ilgili bölgelerde elektrik yeniden verilecek.

İzmir’de 5 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesi ise GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

İzmir’de Elektrik Kesintisi: Bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar sürecek

09:00 - 18:00

ALİAĞA / İZMİR

Çaltılıdere

Yalı

09:00 - 17:00

BAYINDIR / İZMİR

Karahalilli ( 3.ÇAYIR )

Fırınlı

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Yukarıbey

09:00 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR

Halıköy

14:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

Kemalpaşa

12:00 - 13:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Sasallı Merkez

09:00 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR

Binbaşı Reşatbey

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Tırazlı ( 1008 )

Kavacık

16:30 - 19:30

MENDERES / İZMİR

Kısık

Oğlananası Atatürk

09:00 - 17:00

NARLIDERE / İZMİR

Limanreis

09:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bıçakçı

Pirinççi

Bademli

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR

Topalak

Ortaköy

Somak

Toparlar

Yemişler

Akmescit

Armutlu

Başköy

Çukurköy

Hisarlık

Kaplan

Turan

Musalar

10:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Yedi Eylül

12:00 - 18:00

URLA / İZMİR

Hacı İsa

Yelaltı