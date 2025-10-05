İzmir genelinde 5 Ekim Pazar sabahı itibarıyla başlayan elektrik kesintileri, kentte birçok mahallede yaşamı olumsuz etkiledi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin planlı bakım-onarım çalışmaları ile arızalardan kaynaklandığı belirtildi.
Sabah saatlerinden bu yana enerji verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Şirket yetkilileri, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin akşam saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.
Kent genelinde süren çalışmalar kapsamında bugün birçok ilçede enerji kesintisi uygulanıyor. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıkça ilgili bölgelerde elektrik yeniden verilecek.
İzmir’de 5 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesi ise GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
İzmir’de Elektrik Kesintisi: Bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar sürecek
09:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Yalı
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Karahalilli ( 3.ÇAYIR )
Fırınlı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
14:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
12:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı ( 1008 )
Kavacık
16:30 - 19:30
MENDERES / İZMİR
Kısık
Oğlananası Atatürk
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bıçakçı
Pirinççi
Bademli
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Topalak
Ortaköy
Somak
Toparlar
Yemişler
Akmescit
Armutlu
Başköy
Çukurköy
Hisarlık
Kaplan
Turan
Musalar
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül
12:00 - 18:00
URLA / İZMİR
Hacı İsa
Yelaltı