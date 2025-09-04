Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir’deki kritik ilçelerinden Konak’ta ilçe başkanlığı için yarış netleşiyor. Parti örgütünde uzun yıllar görev alan Orçun Altanhan, bugün Konak İlçe Başkanlığı binasında düzenleyeceği toplantıyla adaylığını resmen duyuracak.

Meclis grubunun ağırlıklı desteği Altanhan'dan yana

21 Eylül’de düzenlenecek ilçe kongresinde meclis grubundan Şerafettin Bahtiyar, Cemal Küpeli, Cem Eren, Simge Tokgöz, Alaaddin Kurt ve Emrah Kazımoğlu gibi isimlerin desteğini alan CHP’li Altanhan’ın, aynı zamanda önceki senelerde CHP Konak İlçe Başkanlığı yapmış olan İzmir siyasetinin önemli isimlerinden Mehmet Şakir Başak’ın da destek verdiği öğrenildi.

Başkan Mutlu'nun listeleri kaybetti

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ise 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Buca’dan aday adaylığı yapmış ve meclis üyeliği döneminde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yakınlığıyla bilinen Serkan Kalmaz’ın adaylığı desteklediği iddia edilirken, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen mahalle delegasyon seçimlerinde, Başkan Mutlu’nun desteklediği listelerin kaybettiği ve Konak’ın önemli mahallelerinde Altanhan’a yakın isimlerin delege olduğu öğrenildi.

Orçun Altanhan: Partimizin kazanacağı bir dönem umut ediyorum

İlçedeki önemli kanaat önderlerinin ve delegenin desteğini aldığı bilinen Orçun Altanhan bugün saat 19’da ilçe başkanlığında adaylığını açıklayarak, ‘Konak’ı Konak örgütü yönetecek’ sloganıyla yola çıkacak. Adaylık açıklamasının öncesinde süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Altanhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Düzgün bir süreç gidiyor bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok. Bu işin sonunda partinin kazanacağı, zarar görmeyeceği bir dönem umut ediyorum.”