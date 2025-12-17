Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER) Akademi ile Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik başlatılan eğitim serisi sona erdi. Finansal yönetimden dijitalleşmeye, yapay zekadan sürdürülebilirliğe kadar birçok başlığın ele alındığı seri, altı ay boyunca devam etti. Dokuz farklı eğitim programına toplam 600 kişi katılım sağladı.

Eğitim serisinin kapanış toplantısına Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz katıldı. Program sonunda eğitim sürecine katkı sunan eğitmenlere teşekkür plaketi verildi.

Bilek: “KOBİ’lerin rekabet gücüne katkı sunuyoruz”

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek, eğitim serisiyle katılımcılara finansal yönetim, dijitalleşme, yapay zeka, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma alanlarında önemli katkılar sağlandığını ifade etti. EGEKOBİDER olarak KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik eğitim ve iş birliklerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Bilek, Ege İhracatçı Birlikleri’ne ve eğitmenlere destekleri için teşekkür etti.

EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, EGEKOBİDER ile verimli bir iş birliği süreci yürütüldüğünü dile getirirken, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise bu tür kurumsal iş birliklerinin her zaman çarpan etkisi yarattığını ve sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Dinçer: “Yapay zeka düşünmez, taklit eder”

Eğitim serisinin final programında EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Bilgi Güvenliği Uzmanı Yeşim Dinçer, yapay zeka ve bilgi güvenliği konularında kapsamlı bir sunum yaptı. Dinçer, yapay zekanın insan gibi düşünmediğini, yalnızca verilen örnekler üzerinden insan davranışlarını taklit ettiğini ifade etti.

Yapay zekanın milyonlarca veriyi işleyerek öğrenme süreci yürüttüğünü belirten Dinçer, bu sürecin bilinçten ziyade matematiksel olasılıklara ve istatistiksel hesaplamalara dayandığını aktardı. Veri kalitesinin bu noktada belirleyici olduğuna dikkat çeken Dinçer, yanlış veya önyargılı verilerle eğitilen sistemlerin hatalı sonuçlar üretebileceğini söyledi.

KVKK ve bilgi güvenliği uyarısı

Yapay zeka sistemlerine kişisel veri girilmesi konusunda ciddi riskler bulunduğunu vurgulayan Dinçer, bu verilerin saklanabileceğini, işlenebileceğini ve farklı eğitim süreçlerinde kullanılabileceğini belirtti. Özellikle kişisel verilerin korunması açısından yapay zeka kullanımında dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Dinçer, bu alanda henüz doktor-hasta veya avukat-müvekkil gizliliğine benzer yasal korumaların bulunmadığını dile getirdi.

Kurumsal düzeyde bilgi güvenliği risklerinin yönetilebilmesi için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi standartlarının önemine işaret eden Dinçer, yapay zekaya girilen her bilginin tüm dünyayla paylaşılıyormuş gibi düşünülmesi gerektiğini ve gizli verilerin bu platformlarda kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirterek sunumunu tamamladı.