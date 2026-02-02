Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı, kentsel dönüşümden restorasyon projelerine, bürokratik yapılanmadan sosyal yardım protokollerine kadar yoğun bir gündemle gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Burak Ali Durak başkanlığında toplanan mecliste, bazı maddeler oy birliğiyle geçerken, özellikle vergi ve harç tarifelerindeki artışlar ile dış kurumlarla yapılan protokoller iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Latife Hanım Köşkü restore edilecek

Meclisin en önemli gündem maddelerinden biri, ilçenin tarihi miraslarının korunmasıydı. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi’ne ait olan Latife Hanım Köşkü ve Aksoy Mahallesi’nde bulunan Sağlık İşleri Binası’nın restorasyonu için İzmir Valiliği ile protokol imzalanması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı’na yetki verilmesini içeren önergeler, AK Parti ve CHP gruplarının ortak iradesiyle oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte, kentin sembol yapılarının aslına uygun şekilde yenilenmesi için resmi süreç başlatılmış oldu.

Belediye yapısında "Kent Tarihi" revizyonu

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurumsal bir yenilenmeye gidildi. Alınan kararla bünyesindeki Halkla İlişkiler Müdürlüğü kapatılarak, bu birimin kadro ve yetkileri yeni kurulan Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü’ne devredildi. Bu değişikliğin çalışma yönetmeliği detaylı incelenmek üzere Hukuk Komisyonu’na sevk edilirken, personelin sosyal denge tazminatlarına ilişkin düzenleme meclisten tam destek alarak geçti.

Sanayi sitesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde plan revizyonu

Kentsel gelişim ve istihdamı artırmaya yönelik iki önemli imar dosyası komisyonlara havale edildi:

Küçük Sanatlar Sanayi Sitesi: Latife Hanım Mahallesi sınırlarında kalan ve 1996 yılından bu yana uygulama sorunları yaşanan sanayi sitesi için hazırlanan 2. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu, yeni istihdam alanları yaratmak amacıyla İmar Komisyonu’na gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi: Bölgedeki dönüşüm sürecini engelleyen ruhsatsız yapıların durumunu çözmek ve mülkiyet sorunlarını gidermek amacıyla hazırlanan plan değişikliği önergesi de yine komisyon gündemine alındı.

"Dışarıdan destek" tartışması: SAR Derneği protokolü

Afet hazırlıkları kapsamında SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile yapılacak 3 yıllık protokol, mecliste tansiyonu yükseltti. AK Partili meclis üyesi Hasan Ünal, devletin resmi kurumları (AFAD vb.) dururken dışarıdan bir dernekle iş birliği yapılmasını ve belediye bütçesinin dolaylı yoldan buraya aktarılmasını eleştirdi. Eleştirilere rağmen madde, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Ücret tarifelerine muhalefet şerhi: "Sosyal belediyecilikle bağdaşmıyor"

Meclisin son bölümünde 2026 yılı mali tarife cetvellerindeki değişiklikler tartışıldı. Özellikle Kadın ve Aile Hizmetleri ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ait tarifelerdeki artışlar AK Parti grubunun sert tepkisine neden oldu.

AK Partili meclis üyesi Ahmet Said Atılgan, bütçeye yıl içinde yapılan "keyfi" eklemelerin yanlış olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Bu yapılan ne sosyal belediyeciliğe ne de esnaf dostu yaklaşıma sığar. Biz Karşıyaka’da özel sektörü desteklemek ve ruhsat bedellerini düşürmek isterken, artırılmasını kesinlikle reddediyoruz. Bu, bütçedeki hataları kapatma girişimidir."

Başkan Vekili Burak Ali Durak ise eleştirilere, yönetmelik değişiklikleri nedeniyle bu düzenlemelerin yasal bir zorunluluk olduğunu ve belediyenin işleyişini sürdürmek durumunda olduklarını belirterek yanıt verdi. Tartışmalı maddeler oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bilgi kirliliği ve Şehir Hastanesi tartışması

AK Partili Adem Öztürk, konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Sedredil Coşkuner'in konuşmasında Bayraklı bölgesindeki orman alanının rezerv alanı olarak açılmasına tepki göstermesine yanıt vererek, "Bu koltuklar büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bizim en temel görevimiz, halkımıza mutlaka doğru bilgi sunmak ve hukuk devletinin temelini sarsacak söylemlerden kaçınmaktır. Aksi bir tutum, bizi buraya gönderen vatandaşlarımızın vicdanını yaralar. Bugün burada hiçbir belgeye dayanmadan verilen bilgiler beni derinden üzmüştür.

Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bulunduğu sırtlara dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir tarihinde o bölge hiçbir zaman orman olmamıştır. Bahsi geçen alanlar, orman olmasına rağmen aslında orman vasfı taşımayan arazilerdi ve sonradan 'rezerv konut alanı' ilan edildi. Gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda sağlamaz."

Karşıyaka ve proje odaklı siyaset

"Sedrettin Bey’in değindiği diğer bir konu ise Karşıyaka’daki yıkılan alanlarla ilgili. Ben bunu Cemil Bey’e Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde de söyledim: 'Projenizi hazırlayın, gidelim; burası şehrin merkezi, bize lazım.' dedim. Ancak henüz bir adım atılmış değil. Karşıyaka ile ilgili dosyanızı hazırlayın, Ankara’ya gidelim; bu konuda desteğimiz tamdır, bu bir açık çektir."

Bursa Nutku ve gençlik vurgusu

CHP Grup sözcüsü Mustafa Evsen'in Bursa Nutku ve gençliğe çağrı temalı konuşmasına tepki gösteren AK Parti meclis üyesi Adem Öztürk, "Mustafa Bey’in bazı ifadeleri maalesef şiddet çağrıştırıyor. Bursa Nutku’nu gençleri sokağa davet etmekle bağdaştıramazsınız. Bu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir hakarettir; gençlere gösterilecek yol bu değildir. Bursa Nutku, gençlerin sokağa çıkıp vandalizm yapması demek değildir. Gezi bir tercihtir ancak bunu Atatürk ile ilişkilendirmek büyük bir tezat oluşturur. Atatürk bizim ortak değerimizdir; ancak onun üzerinden yapılan siyasetin sonucu sokak hareketleri olamaz."

Başkan Vekili Durak'a teşekkür ve yönetim vurgusu

Konuşmanın sonunda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hasan Ünal, meclisin gidişatına dair önemli bir not düşerek Başkan vekili Ünal'a özel bir teşekkürde bulundu:

"Meclisimizi sakin, kavgadan uzak, eşitlikçi ve adil bir şekilde yönettiğiniz için size teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu demokratik ortamın korunması, şehrimiz adına alınan kararların sağlığı için hayati önem taşımaktadır."

