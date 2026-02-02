Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi’nin yüklenicisi ve belediye arasındaki ilişkiler hakkında belediyeye bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Başkan Yıldız, “Haysiyet Cellatlığı” yapan ismi bilinmeyen bir kişinin şikayetçi olduğunu söyledi.

Başkan Yıldız, “Belediyeye müfettiş geldi, alnımız açık ve başımız dik”

Başkan Yıldız, şubat ayının ilk toplantısında şu açıklamayı yaptı, “Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir Çamlıkent konut yapı koopodreütifi ile belediye arasındaki anlaşmazlık var. 63 kişinin de yargılandığı dava dosyası apaçık ortada duruyor. Bu konuyla ilgili halihazırda, bir şikayet bu şikayetin içeriğine girmek istemiyorum. Tüm kamuoyu buradan duysun. Makamıma çok uygun bir şekilde söyleyeyim. En hafif tabiriyle ‘haysiyet cellatlığı’ yapan ismini bilmediğimiz bir kişinin benim ve bürokrat arkadaşlarımız üzerinden bu kooperatifin yüklenicisi arasında hiç tahmin etmediğimiz, akıl dışı ithamlar bulunmasından kaynaklı belediyeye müfettiş geldi. Müfettişe ben ve arkadaşlarım her türlü sorguya açık olduğumuzu ve yargılanabileceğimizi ve hesap verebilme makamında alnımızın açık ve başımızın dik olduğunu buradan ifade ediyorum.