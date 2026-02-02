Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi şubat ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın kentte yağan yağmur sonrası sokağa indiği ve elinde olta olan bir kişiyi kayda aldığı görüntüleri paylaşması ve sonrasında Tugay, "Binlerce emekçi adına sizi Allah’a havale ediyorum" sözleri gündeme geldi.

“Siyasete daha faydalı olabilirler”

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP’li meclis üyesi Aras Kaynarca, “Yaratıcı gibi görünüyor Başdaş’ın yaptıkları ama siyaseten ekmeğini başkasının yangınıyla pişirmesin demiştim. Yaratıcı olarak kendisine ve siyasi partisine fayda sağlamayacağını düşünüyorum. İzmir’de ‘Tamamen engelleniyorsunuz’ diyorlar, bir vatandaşa makara yöntemiyle fotoğraf çektirmek siyasi parti ilçe başkanına uygun düşen bir davranış değil. Mutlaka daha iyi çalışmalar yapabilirler. İzmir’de siyasete daha faydalı olabilirler” ifadelerini kullandı.

Özen: 8 saniyesi gerçek sonrası montaj!

Kaynarca’nın açıklamalarının ardından söz alan AK Partili meclis üyesi İsmail Özen, “Bizim partimizin paylaşımlarının bize faydasının olup olmadığına biz karar verelim. Ben Türkiye’nin en büyük üçüncü şehrinin belediye başkanına yakışmayan bir hareketle video üzerinde oynamaya yaparak 8’nci saniyesine kadar gerçek video, sonrası montaj… Bunu başkana yakıştıramadım. Bu paylaşımlar konusunda da faydasını, zararını, yararını biz yapalım” dedi.

Doğusoy: Ben şahidim…

CHP’li meclis üyesi Emine Işık Doğusoy, “Ben Kordon’da oturan biri olarak İZSU araçlarının baştan sona orada olduğuna, hiç ayrılmadan çalışma yaptıklarını ben şahidim” mesajı verdi. Yağışların oldukça fazla olduğunu söyleyen CHP’li meclis üyesi Abdullah Siyahkoç da “İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da aynısı oluyor. Dünyada kimse başa çıkamadı ki İzmir çıksın” dedi.

Mutlu: Polemik yaratmak istemiyorum ama…

Karşılıklı eleştirilerin ardından “Polemik yaratmak istemiyorum ama bilgi vermekte yarar var” sözleriyle açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu da “Kanalizasyon ve yağmur suyunun aynı yere gitmeme çalışması bizim de heyecanımızla geçen aylarda başladı. Alsancak’ta hafta sonu sürekli dönen video, 1474 sokaktan başlayıp 1456 dahil İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir alt çalışması var” dedi.

“Konak bu iki yıl kazılara şahit olacak”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yağmur suyunun artık kanalizasyondan ayrı gideceğinin altını çizen Mutlu, “Bunun henüz pompaları dahil edilmedi. Bu bittiğinde, yağmur suyu ayrı bir kanaldan kanalizasyona karışmadan gittiğinde İzmir çok rahatlayacak. Konak’ta bir altyapı dönemi. Mersinli, Çınarlı ve Umur Mahallesi yeni başladı. Çankaya ve Mithatpaşa bölgesi çalışmaya başlayacak. Konak bu bir yıl, iki yıl çok büyük kazılara şahit olacak. Bu bittiğinde suyun basmadığı, temiz bir Konak olacak. Kemeraltı’nda çalışma başlıyor. Birinci etap çok büyük eleştirilmişti ama şimdi paylaşımlarda ‘Birinci etap çok güzel oldu, ikinci etap başlasın’ deniliyor. Yakında ikinci etap başlayacak. Anafartalar ve Basmane bölgesinde sorunlar giderilecek” ifadelerini kullandı.

O önerge için Başkan Mutlu gün verdi

Toplantıda AK Partili meclis üyesi Ali Hakan Kerci de komisyonlarda görüşülen ancak meclise gelmeyen önergeleri gündeme getirdi. Öncesinde yağmur sularının ayrıştırılması konusunda 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin açıklamalarını hatırlatan Kerci, “2019 seçimlerinde Nihat Zeybekci bunun Denizli’de yapıldığını İzmir’de olmadığına şaşırdığını söylemişti. 7 sene geçti, biz yeni başlıyoruz. Biraz geç kalındığı için başkanımız da bunu mizahi şekilde göstermiş” ifadelerini kullandı. “Komisyonlarda önergelerimiz bekliyor. Hatta bir senedir bekleyen önergeler var” diyerek Konak’taki mahalle sınırlarının değiştirilmesine yönelik önergeyi hatırlatan Kerci’ye Başkan Mutlu yanıt verdi. Mutlu, önergenin Perşembe günü meclis gündemine geleceğini söyledi.

Okul alanı borçlara karşılık Hazine’ye satılıyor

Meclis’te Konak’ın Güney Mahallesi’nde bulunan 3652 ada 4 parseldeki bin 229,62 metrekarelik ‘Okul Alanı’ belediyenin vergi ve benzeri borçlarının ödenmesi karşılık Maliye Hazinesi’ne satışı oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda, belediyenin kamuya olan borçlarının mahsuplaşma yoluyla tasfiye edilmesi hedefleniyor.

Planlamaya göre, satış sürecine ilişkin tüm işlemler Konak Belediyesi Encümeni tarafından yürütülecek. Tahsilat ve devir işlemlerinin ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tamamlanacağı kaydedildi.