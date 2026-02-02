Son Mühür/ Emine Kulak - Bornova Belediyesi’nin Şubat Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Sokak toplayıcıları için protokol hazırlandı

Belediye ile S.S. İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi iş birliğinde hazırlanan protokol ile, dezavantajlı gruplar arasında yer alan sokak toplayıcılarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, statü kazandırılması ve ambalaj/değerlendirilebilir atık toplama sistemine entegre edilmesi amaçlandı. Daha düzenli ve disiplinli bir atık toplama sistemi oluşturularak çevresel fayda sağlanması ve ülke ekonomisine katkı sunulması hedeflenen protokolün incelenip onaylanması hususu Meclis’e sunuldu. Meclis üyelerin oyları ile önerge ilgili komisyonlara sevk edildi.

Çöp kamyonu ve kamyonet alımı

Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, kullanım ömrünü tamamlayan araçların yenilenmesi kapsamında 2026 yılı bütçesinde yer alan 5 adet 8 metreküp çöp kamyonu ile hacimli atıkların toplanması için 4 adet açık kasa çift kabin kamyonetin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın alınması hususu Meclis gündemine alındı. Meclis üyelerin oyları ile önerge ilgili oy birliği komisyonlara sevk edildi.

Uygun fiyatlı ekmek için kent fırını adımı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilmesi planlanan Kent Fırını projesine ilişkin önerge Meclis gündemine alındı. Proje kapsamında, vatandaşların ekmek ve gevrek gibi temel gıda ürünlerine güvenli ve ekonomik koşullarda erişiminin sağlanması, dar gelirli kesimlerin desteklenmesi ve faaliyetin Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi bünyesinde yürütülmesi için gerekli izin süreçlerinin başlatılması karara bağlanacak. Meclis üyelerin oyları ile önerge oy birliği ilgili komisyonlara sevk edildi.

Erzene’de özel eğitim alanı için plan değişikliği

Bornova Erzene Mahallesi’nde yer alan 14028 ada 3 parselin “Özel Eğitim Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin kesinleşmesinin ardından, bu doğrultuda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin önerge Meclis gündemine alındı. Meclis üyelerin oyları ile önerge ilgili komisyonlara sevk edildi.

Çamdibi’nde taşınmaz satışı

Mülkiyeti Belediyeye ait Çamdibi Mahallesi 4432 parselde bulunan taşınmazda yer alan 13,75 metrekarelik usulsüz temliğin alımı ve takdir edilen bedelin ödenerek taşınmazın satışının yapılmasına ilişkin önerge Meclis gündemine alındı. Meclis üyelerin oyları ile önerge ilgili komisyonlara sevk edildi.

Belediye hisseli arsalar için satış adımı

Belediyeye ait Ergene Mahallesi 14023 ada 3 parselde bulunan 437,14 metrekarelik arsanın satışına ilişkin önerge Meclis gündemine alındı. Ayrıca Bornova Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan 507 ada 14 parseldeki 153,18 metre ve 510 ada 14 parseldeki 12,38 metrekarelik büyüklüğündeki belediye hisselerinin, diğer hissedarlara satılmasına yönelik önergeler de Meclis’te görüşüldü. Meclis üyelerin oyları ile önerge ilgili komisyonlara sevk edildi.

Ergene Mahallesi’ne ilişkin imar planı değişikliği

Önergeye göre Bornova ilçesi Ergene Mahallesi sınırlarında yer alan 8431 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi meclis gündemine taşındı. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 543449 sayılı yazısına istinaden hazırlanan önerge, meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. İlgili imar planı değişikliği önergesi, mecliste yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili komisyonlara oy birliği ile sevk edildi.

Öte yandan plan bütçe müdürlüğü ve ruhsat, denetim müdürlüğü ücret tarifesi revize edilmesi hakkında komisyonlardan bir rapor geldi.

AK Partili Dalgıç: Hipermarket ruhsatı 750 bin TL’ye çıkarılacak

Ruhsat ücretlerinin neden arttırıldığını soran AK Parti Meclis Üyesi Akın Dalgıç, “Düğün salonları 2025 yılında 72 bin TL olarak belirlemişiz. 2026 yılında 94 bin TL’ye çıkarmışız. Öngörülen rakam olarak da 100 bin TL’ye çıkarılıyor. Bunlarla ilgili olarak hipermarket 750 bin TL’ye çıkıyor ama zincir marketlerde bu rakam 650 bin TL’ye çıkarılıyor. Bu düzenleme neden oluştu” dedi.

BAŞKAN EŞKİ: GİDERLERİMİZ ARTIYOR, DAHA İYİ GELİRLERE İHTİYAÇ VAR

AK Partili Dalgıç’ın sorusuna cevap veren Başkan Eşki, “Tek tek rakam bu yüzden gelmiştir diyemem ama bürokrat arkadaşlarımız çalışma yapmış. Belediyemiz daha iyi gelirlere ihtiyaç var. Giderlerimiz artıyor. Çalışmaların neticesinde bu rakamlar oluşmuştur” dedi.

AK Partili Tatlı: Yüzde 300’e varan zamlar var

Yüzde 300’e varan zam olduğunu belirten AK Parti Grupbaşkanvekili Sait Tatlı, “2026’nın bütçesini biz bu meclisten geçirmiştik. Son bir ay içerisinde yüzde 300’e varan zamlar var. Bu zamlar neyin gerekçesiyle zam yapıldı. Bütçe geçerken b unlar belliydi. Yine de yüzde 300’e varan zamlar var” diye konuştu.

Başkan Eşki: 3 metropol ilçenin ortalaması

Başkan Eşki ise cevap olarak, “Etrafımızdaki 3 metropol ilçenin ortalaması alınarak hesaplandı. Şartların bizi getirdiği yer burası. Çevre ilçelerle aynı yere getirdik. Açıklamamız bu” dedi.

Yeni revizeler şu şekilde;

Satışlar hakkında son karar

Bornova ve Işıklar Mahallesi ile Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait arsaların satışına ilişkin önergeler, Plan ve Bütçe, İmar Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonları tarafından incelenerek oy çokluğu ile Meclis’e sunuldu. Ayrıca Çamdibi Mahallesi 16016 parseldeki belediye hissesinin, diğer hissedarlara satışı ise oybirliği ile uygun bulundu.